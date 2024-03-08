Дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон офіційно розлучилася

Пол Веслі та Інес розлучилися через півтора року після того, як публічно оголосили про своє розставання. На відміну від своєї коханої, Пітт досі не може поставити крапку у своєму розлученні з Анджеліною Джолі.

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Стосунки 60-річного оскароносного американського актора Бреда Пітта і 31-річної дизайнерки ювелірних прикрас Інес де Рамон розвиваються напрочуд поступово і гармонійно. Не виключено, що не за горами той день, коли на її безіменному пальці з'явиться каблучка з важким діамантом, оскільки новому етапу її роману із зіркою більше нічого не заважає. Як повідомляє People, Інес остаточно розлучилася зі своїм чоловіком, актором Полом Веслі. Це сталося через півтора року після того, як пара повідомила про свій розрив.

Згідно з документами, Інес відмовилася від будь-яких майбутніх виплат подружніх або партнерських аліментів і попросила відновити своє колишнє ім'я.

Колишня пара, яка назвала причиною свого розставання "непримиренні розбіжності", одружилася 2019 року, дітей у них немає.

Їхнє розлучення було зазначено як "незаперечне" і містило примітку про те, що вони "уклали письмову угоду щодо свого майна і своїх прав на шлюб або сімейне партнерство, включно з аліментами, оригінал якої був або був поданий до суду".

За словами представника пари, рішення розлучитися було обопільним.

Чутки про роман дівчини з Піттом з'явилися в листопаді 2022 року на концерті Боно, через два місяці після того, як публічно стало відомо про її розставання з Веслі.

Довгий час закохані намагалися триматися подалі від уваги ЗМІ. Порівняно недавно вони почали разом з'являтися на світських заходах.

Потім він відвіз її на прем'єру свого фільму "Вавилон" у грудні 2022 року, після чого відбулося святкування дня народження, спільна зустріч Нового року і поїздка в Париж. Вони разом відзначили 60-річчя актора, а минулого місяця Інес відвідала Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, де був Пітт.

Тепер Інес переїхала в розкішний особняк актора. Щоправда, вона залишила своє колишнє житло про всяк випадок.

Друзі зірки кажуть, що він дуже щасливий з де Рамон і називає її своєю дівчиною.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі досі не закінчили розлучення.