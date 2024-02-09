Бред Пітт та Інес де Рамон разом відвідали кінофестиваль

Пітт та Інес рідко з'являються на публіці разом. І ще жодного разу не позували поруч на червоній доріжці.

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60-річний Бред Пітт і його подруга Інес де Рамон були втіленням елегантності, коли вони відвідали Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі в Каліфорнії в четвер увечері. Пара відвідала ретроспективний показ кіно і спостерігала, як вшановують Бредлі Купера. Про це пише Hello Magazine.

Бред для виходу у світ обрав класичний коричневий костюм. А 33-річна Інес мала просто приголомшливий вигляд у бірюзовій сукні з бретельками і вирізом на спині.

Вони разом увійшли в театр "Арлінгтон", коли згасло світло перед ретроспективою. І сиділи в третьому ряду позаду Кері Малліган.

Інес тримала руку на стегні Бреда. Пара мило шепотілася, але Бред і його кохана пішли до закінчення заходу, міцно тримаючись за руки. Фотографам вони не позували.

Бред Пітт та Інес де Рамон на кінофестивалі в Санта-Барбарі

Лауреат "Оскара" з'явився на сцені наприкінці заходу, щоб вручити Бредлі Куперу нагороду. Пітт похвалив відданість свого близького друга ремеслу, а також пожартував, що його команда НФЛ, Канзас-Сіті, "Чіфс" виграють Суперкубок у неділю, 8 лютого, тоді як команда Бредлі "Філадельфія Іглз" пропустить велику гру.

Бред Пітт і Бредлі Купер на кінофестивалі в Санта-Барбарі Фото: Getty Images

Цей публічний виступ знаменує собою продовження перших серйозних стосунків Пітта після розлучення з Анджеліною Джолі.

Пара, яка нещодавно відсвяткувала першу річницю спільного життя, стала нерозлучною парою, і, як повідомляється, Інес сформувала міцні зв'язки зі згуртованим колом друзів Бреда.

Їхня поява на 12-му щорічному гала-концерті Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесі стала яскравою подією: незважаючи на те, що вони не позували разом для фотографій, їхня прив'язаність була очевидна для всіх навколо.

Нагадаємо, нещодавно Пітт та Інес ходили разом до художньої галереї, де сталася незручна зустріч із батьком Анджеліни Джолі та її братом.