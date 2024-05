Ще одна невдача: Дженніфер Лопес може втратити $90 мільйонів

Спочатку The Park MGM Theater хотів, щоб Джей Ло дала 90 концертів, і обіцяв платити по мільйону за шоу. Тепер же кількість виступів може бути скорочено, а гонорар за кожне пости наполовину менший.

54-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес продовжує переживати не найкращі часи. До прохолодно зустрінутого критиками серіалу "Атлас", потенційно провального туру і проблем у шлюбі додалася нова неприємність. Тепер угода Дженніфер Лопес із 90 виступами в The Park MGM Theater у Лос-Анджелесі опинилася якщо не під загрозою зриву, то точно на ній Джей Ло може заробити значно менше, ніж планувала, повідомляє New York Post.

За інформацією видання, спочатку артистці пропонували мільйон доларів за концерт. Однак тепер "угода виглядає в кращому разі хиткою", а джерело стверджує, що "керівники казино стали полохливими", оскільки новий альбом і тур співачки "провалилися":

"MGM спостерігає за тим, як вона погано почувається на гастролях. Вони дуже нервують. Дуже рідко буває, що в тебе невдалий тур, а потім ти вирушаєш у Вегас".

Інсайдер також припустив, що відсутність продажів квитків, імовірно, призведе до того, що їй платитимуть значно менше за резиденцію — лише 500-600 тисяч за шоу, а кількість концертів із 90 скоротять.

"Для The Park це буде справжній переворот, і повернення однієї з найвеличніших зірок планети в місто буде величезною подією", — говорилося спочатку. Але кілька тижнів по тому справи Дженніфер пішли під укіс, коли було оголошено, що вона скасувала виступи в семи містах у рамках свого довгоочікуваного туру, який має розпочатися наприкінці червня. Це концерти, які мали відбутися з 22 до 30 серпня в Нешвіллі, Новому Орлеані, Ролі, Атланті, Г'юстоні, Клівленді й Тампі.

Тур Дженніфер Лопес під загрозою зриву

Ні співачка, ні її команда жодним чином не коментують причину скасування, проте інсайдери натякають на поганий продаж квитків на шоу.

На початку квітня стало відомо, що тур, який стане першим туром Лопес за п'ять років, було перейменовано з This Is Me... Now: The Tour на This Is Me... Live. У програму артистка додала свої старі хіти, а не тільки музику з її останнього альбому This Is Me... Now. Такий ребрендинг мав привернути шанувальників, яким не сподобався This Is Me... Now.

Подейкують, що таке рішення Дженніфер ухвалила, надихнувшись успіхом її конкурентів, таких як Тейлор Свіфт і Мадонна, які за останні два роки провели надзвичайно успішні гастролі.

Через поганий продаж квитків організатор туру Live Nation переконували співачку скасувати його, проте Лопес не погодилася.

"Live Nation дуже стурбована відсутністю проданих квитків і не хоче, щоб Джен почувалася ніяково, коли вона вийде і побачить порожні місця на стадіонах, на яких вона збирається виступати. Але у Джен занадто багато гордості, щоб скасувати це, тому зараз буде те, що буде, вони не зможуть переконати її змінити курс", — кажуть інформатори.

Ще однією з причин, чому Джей Ло не готова скасувати гастролі, називають і те, що останніми роками вона занадто сильно виставляла себе напоказ.

"Спочатку це був її шлюб, потім нескінченний медовий місяць, потім фільм, а потім випуск альбому. Потім вона відчула необхідність розповісти історію кохання між нею і Беном у документальному фільмі "Найбільша ніколи не розказана історія кохання", який вона фінансувала. А тепер Бенні дозволив їй вирушити в масштабний тур. Це занадто багато", — повідомляють вони.

Новий альбом зірки дебютував під номером 38 у чарті Billboard, це її перша платівка, яка не увійшла до топ-20.

Раніше Фокус писав, що колишні Дженніфер Лопес говорили про стосунки з нею.