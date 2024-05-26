Від Оджані Ноа до Дідді: що колишні Дженніфер Лопес говорили про стосунки з нею (фото)

Дженніфер Лопес виходила заміж кілька разів і мала кілька бурхливих романів. Акторка нині одружена з Беном Аффлеком, але їхні стосунки перебувають у кризі.

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Стосунки американської акторки і співачки Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком нині перебувають під загрозою. У неї багате особисте життя з кількома гучними романами і шлюбами. Багато її колишніх партнерів із теплотою згадують зірку, повідомляє Hello.

Розповідаємо з ким і як розлучилася Джей Ло.

Оджані Ноа

Кубинський актор і продюсер Оджані Ноа Фото: instagram.com/ojaninoa1

У 1997 році кар'єра Дженніфер у кіно тільки починалася з її ролі в "Селені". Цього ж року вона вийшла заміж за свого першого чоловіка актора Оджані Ноа, але через 11 місяців вони розлучилися, Оджані планував випустити відверту книжку про їхні стосунки, але Джей Ло не дозволила це зробити. Вона подала позов і виграла справу.

Пізніше він розповів, що мучився від ревнощів, коли запідозрив Лопес у романі з Шоном "Дідді" Комбсом. "Я зателефонував Джен і запитав, чому вона ходить із ним на побачення, і вона відповіла: "Це просто бізнес. Це те, що мені сказали зробити. Я ревнував і кричав: "Але ти заміжня!".

А коли з'явилися новини про весілля Дженніфер і Бена, Оджані надіслав добрі побажання, сказавши: "Я бажаю їй і Бену всього найкращого. Але я не впевнений, що це триватиме довго".

Шон Дідді Комбс

Шон Дідді Комбс Фото: instagram.com/diddy

Виявляється, в Оджані була причина ревнувати, оскільки Дженніфер почала публічно зустрічатися з репером Дідді. Їхній роман тривав протягом двох років. Хоча пізніше Джей Ло зізналася, що знала, що він їй зраджує: "Це був перший раз, коли я була з кимось, хто не був вірним".

Однак вони залишалися близькими і Шон заявив, що Дженніфер була "однією з чудових жінок" і, "без сумніву", була однією з його найбільших коханих.

Кріс Джадд

Кріс Джадд Фото: instagram.com/cjudd

Дженніфер і австралмйський танцівник Кріс Джадд зустрілися на зйомках її музичного кліпу "Love Don't Cost a Thing" незабаром після її розставання з Diddy 2001 року. У них був бурхливий роман, і того ж року вони пов'язали себе узами шлюбу, але менш ніж через рік вона подала на розлучення.

Кріс припустив, що його колишня не доклала зусиль, щоб шлюб був успішним: "Я не можу дати відповідь, чому стосунки з нею не спрацювали. Коли ви підписуєтеся на шлюб, ви не можете просто так піти". За його словами, порушення конфіденційності стало причиною розлучення з Джей Ло.

Марк Ентоні

Марк Ентоні Фото: instagram.com/marcanthony

Шлюб Дженніфер і американського співака Марка Ентоні теж закінчився розлученням 2014 року. Вони стали чоловіком і дружиною в червні 2004 року, через тиждень після розлучення Марка з його опервою дружиною Даянарою Торрес. Джей Ло і Марк були разом кілька років і залишилися друзями, наполягаючи на тому, що їхнє розставання було обопільним рішенням.

"Я скажу вам, що це не було чимось сенсаційним. Це було усвідомлення з обох сторін. Такі речі трапляються. Це було рішення, яке ми ухвалили спільно", — пояснив співак.

Він похвалив свою колишню за те, що вона неймовірна людина: "Найпрацьовитіша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Коли ми були разом, для мене все було зовсім навпаки. Відтоді все змінилося. Я багато чого в неї навчився".

Каспер Смарт

Каспер Смарт Фото: instagram.com/beaucaspersmart

У 2011 році Дженніфер потрапила в заголовки газет, розлучившись зі своїм новим коханим Каспером Смартом. Бек-танцюрист на 18 років молодший за Дженніфер. Він зізнався, що саме через нього їхній роман зазнав краху.

"Я був дуже молодий і егоїстичний. Я думав, що готовий до стосунків із жінкою, у якої є діти і таке інше. Мені було 23 або 24, вона була на 18 років старша, тобто їй було приблизно 42 роки, у неї було двоє дітей. Але в той момент усе просто склалося. Ми проводили кожен день разом протягом року", — пригадав Каспер.

Вони зустрілися, коли записували кліп на "Dance Again", і рік потому зблизилися. "Я був самотній, вона була самотня. Це почалося з флірту, а потім переросло в щось більше. Був зв'язок. Ніхто з нас не думав, що це буде чимось більшим, ніж просто веселе проведення часу. Ми насолоджувалися одне одним. У нас була хімія", — розповів Смарт.

Алекс Родрігес

Алекс Родрігес Фото: instagram.com/arod

Колишній гравець "Нью-Йорк Янкіз" Алекс Родрігес назвав день, коли він зустрів Дженніфер, "найщасливішим днем у житті". Їхні шляхи перетнулися 2005 року і тільки 2017 року вони стали парою. Через два роки спортсмен під час романтичної відпустки на Багамах зробив співачці пропозицію, і вона відповіла "Так".

Але пандемія Covid-19 змусила призупинити їхні плани, а пізніше їхні шляхи розійшлися. У їхній заяві йшлося: "Ми зрозуміли, що нам краще бути друзями, і сподіваємося, що так і залишимося". Говорячи про стосунки з Дженніфер, Алекс сказав: "Вона — найталановитіша людина. Слухайте, ми чудово провели час. Ці п'ять років були неймовірними".

Бен Аффлек

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Романтична подорож Дженніфер з її нинішнім чоловіком Беном Аффлеком перетворилася на американські гірки, що тривали два десятиліття. Ще 2004 року вони припинили свої стосунки і скасували весілля, звинувативши в цьому "масову увагу до їхнього особистого життя".

Але 2022 року вони пов'язали себе узами шлюбу на скромному весіллі в Лас-Вегасі і відтоді потрапляють у заголовки газет. Розмірковуючи про їхню романтичну подорож у документальному фільмі Джей Ло 2024 року "Найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали" Бен заявив: "Одна з речей, яких я не хочу, — це стосунки в соціальних мережах... Ми всього лише двоє людей з різними підходами, які намагаються навчитися йти на компроміс".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

На прем'єрі документального фільму вона виголосила емоційну промову про підтримку Бена, незважаючи на його сумніви щодо їхнього життя. "Я знаю, що він ненавидить те, що я роблю це просто зараз", — зізналася вона, наголосивши, що в них зараз різний рівень комфорту. Інсайдери впевнено говорять про плани Джей Ло та оскароносного Бена Аффлека розлучитися, але поки що самі знаменитості не коментують домисли в мережі.

Нагадаємо, 24 травня друг Бена Аффлека розповів, чи розлучиться актор із Дженніфер Лопес. За словами Джейсона Мьюза, він був би шокований, якби Бен і Дженніфер розлучилися.