Дженніфер Лопес різко відповіла на чутки про розрив з Аффлеком (відео)

Свій новий фільм "Атлас" зірка сцени та екрану рекламує сама. Втім, напередодні її помітили з обручкою на фоні чуток про розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес відреагувала на чутки про ймовірне розлучення з Беном Аффлеком, 51. Про це пише Daily Mail.

Напередодні під час пресконференції з нагоди виходу нового фільму Лопес "Атлас" у Мехіко артистку прямо запитали, чи є правдою чутки про її розлучення.

Після озвученого запитання Джей Ло стала помітно напруженою, але намагалася посміхатися та відповіла журналісту.

"Вам краще знати", — сказала дружина Бена Аффлека, яка цього разу була з обручкою.

Дженніфер Лопес

Звідки взялися чутки, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розлучаються?

Знаменитості за кілька тижнів підкинули одразу кілька приводів занекоїтися своїм фанатам. Спочатку Дженніфер сама зʼявилася на Met Gala 2024. Згодом прихильники зірки сцени зрозуміли, що вже понад місяць подружжя не виходило разом на публіку.

Інсайдери впевнено говорять про плани Джей Ло та оскароносного Бена Аффлека розлучитися, поки самі знаменитості не коментують домислів у мережі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Наприклад, Page Six отримали інформацію про те, що Бен дуже шкодує про шлюб з Джей, він "схаменувся" та розуміє, що все йде до кінця.

"Якби був спосіб розлучитися на підставі тимчасової неосудності, він би це зробив. Він відчуває, що останні два роки були лише гарячковим сном", — розповідало джерело.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес заговорила про довіру на фоні чуток про розлучення.

Також Фокус писав про те, що Бен Аффлек покинув їхній з Джей Ло маєток.