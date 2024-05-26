От Оджани Ноа до Дидди: что бывшие Дженнифер Лопес говорили об отношениях с ней (фото)

Дженнифер Лопес вступала в брак несколько раз и имела несколько бурных романов. Актриса в настоящее время замужем за Беном Аффлеком, но их отношения находятся в кризисе.

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Отношения американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком в настоящее время находится под угрозой. У нее богатая личная жизнь с несколькими громкими романами и браками. Многие ее бывшие партнеры с теплотой вспоминают звезду, сообщает Hello.

Рассказываем с кем и как рассталась Джей Ло.

Оджани Ноа

Кубинский актер и продюсер Оджани Ноа Фото: instagram.com/ojaninoa1

В 1997 году карьера Дженнифер в кино только начиналась с ее роли в "Селене". В этом же году она вышла замуж за своего первого мужа актера Оджани Ноа, но через 11 месяцев они расстались, Оджани планировал выпустить откровенную книгу об их отношениях, но Джей Ло не позволила это сделать. Она подала иск и выиграла дело.

Позже он рассказал, что мучался от ревности, когда заподозрил Лопес в романе с Шоном "Дидди" Комбсом. "Я позвонил Джен и спросил, почему она ходит с ним на свидания, и она ответила: "Это просто бизнес. Это то, что мне сказали сделать. Я ревновал и кричал: "Но ты замужем!".

А когда появились новости о свадьбе Дженнифер и Бена, Оджани отправил добрые пожелания, сказав: "Я желаю ей и Бену всего наилучшего. Но я не уверен, что это продлится долго".

Шон Дидди Комбс

Шон Дидди Комбс Фото: instagram.com/diddy

Оказывается, у Оджани была причина ревновать, поскольку Дженнифер начала публично встречаться с рэпером Дидди. Их роман продолжался в течение двух лет. Хотя позже Джей Ло призналась, что знала, что он ей изменяет: "Это был первый раз, когда я была с кем-то, кто не был верен".

Однако они оставались близкими и Шон заявил, что Дженнифер была "одной из замечательных женщин" и, "без сомнения", была одной из его самых больших возлюбленных.

Крис Джадд

Крис Джадд Фото: instagram.com/cjudd

Дженнифер и австралмйский танцовщик Крис Джадд встретились на съемках ее музыкального клипа "Love Don’t Cost a Thing" вскоре после ее расставания с Diddy в 2001 году. У них был бурный роман, и в том же году они связали себя узами брака, но менее чем через год она подала на развод.

Крис предположил, что его бывшая не приложила усилий, чтобы брак был успешным: "Я не могу дать ответ, почему отношения с ней не сработали. Когда вы подписываетесь на брак, вы не можете просто так уйти". По его словам, нарушение конфиденциальности послужило причиной развода с Джей Ло.

Марк Энтони

Марк Энтони Фото: instagram.com/marcanthony

Брак Дженнифер и американского певца Марка Энтони тоже закончился разводом в 2014 году. Они стали мужем и женой в июне 2004 года, через неделю после развода Марка с его опервой женой Даянарой Торрес. Джей Ло и Марк были вместе несколько лет и остались друзьями, настаивая на том, что их расставание было обоюдным решением.

"Я скажу вам, что это не было чем-то сенсационным. Это было осознание с обеих сторон. Такие вещи случаются. Это было решение, которое мы приняли совместно", — объяснил певец.

Он похвалил свою бывшую за то, что она невероятный человек: "Самый трудолюбивый человек, которого я когда-либо встречал. Когда мы были вместе, для меня все было совсем наоборот. С тех пор все изменилось. Я многому у нее научился".

Каспер Смарт

Каспер Смарт Фото: instagram.com/beaucaspersmart

В 2011 году Дженнифер попала в заголовки газет, расставшись со своим новым возлюбленным Каспером Смартом. Бэк-танцор на 18 лет младше Дженнифер. Он признался, что именно из-за него их роман потерпел крах.

"Я был очень молод и эгоистичен. Я думал, что готов к отношениям с женщиной, у которой есть дети и все такое. Мне было 23 или 24, она была на 18 лет старше, то есть ей было около 42 лет, у нее было двое детей. Но в тот момент все просто сложилось. Мы проводили каждый день вместе в течение года", — вспомнил Каспер.

Они встретились, когда записывали клип на "Dance Again", и год спустя сблизились. "Я был одинок, она была одинока. Это началось с флирта, а затем переросло в нечто большее. Была связь. Никто из нас не думал, что это будет чем-то большим, чем просто веселое времяпрепровождение. Мы наслаждались друг другом. У нас была химия", — рассказал Смарт.

Алекс Родригес

Алекс Родригес Фото: instagram.com/arod

Бывший игрок "Нью-Йорк Янкиз" Алекс Родригес назвал день, когда он встретил Дженнифер, "самым счастливым днем ​​в жизни". Их пути пересеклись в 2005 году и только в 2017 году они стали парой. Спустя два года спортсмен во время романтического отпуска на Багамах сделал певице предложение, и она ответила "Да".

Но пандемия Covid-19 заставила приостановить их планы, а позже их пути разошлись. В их заявлении говорилось: "Мы поняли, что нам лучше быть друзьями, и надеемся, что так и останемся". Говоря об отношениях с Дженнифер, Алекс сказал: "Она — самый талантливый человек. Слушайте, мы прекрасно провели время. Эти пять лет были невероятными".

Бен Аффлек

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Романтическое путешествие Дженнифер с ее нынешним мужем Беном Аффлеком превратилось в американские горки, продолжавшиеся два десятилетия. Еще в 2004 году они прекратили свои отношения и отменили свадьбу, обвинив в этом "массовое внимание к их личной жизни".

Но в 2022 году они связали себя узами брака на скромной свадьбе в Лас-Вегасе и с тех пор попадают в заголовки газет. Размышляя об их романтическом путешествии в документальном фильме Джей Ло 2024 года "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали" , Бен заявил: "Одна из вещей, которых я не хочу, — это отношения в социальных сетях… Мы всего лишь два человека с разными подходами, пытающиеся научиться идти на компромисс".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

На премьере документального фильма она произнесла эмоциональную речь о поддержке Бена, несмотря на его сомнения относительно их жизни. "Я знаю, что он ненавидит то, что я делаю это прямо сейчас", — призналась она, подчеркнув, что у них сейчас разный уровень комфорта. Инсайдеры уверенно говорят о планах Джей Ло и оскароносного Бена Аффлека расстаться, но пока сами знаменитости не комментируют домыслы в сети.

Напомним, 24 мая друг Бена Аффлека рассказал, разведется ли актер с Дженнифер Лопес. По словам Джейсона Мьюза, он был бы шокирован, если бы Бен и Дженнифер развелись.