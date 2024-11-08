55-річна Дженніфер Лопес з'явилася в Лондоні в дуже короткій і відкритій сукні (фото)

Після розставання з Беном Аффлеком Джей Ло поринула в роботу з головою.

Дженніфер Лопес продовжує промотур фільму "Нестримний" режисера Вільяма Голденберга. У спортивній драмі вона зіграла одну з ключових ролей і тепер подорожує великими містами світу, презентуючи картину публіці та з'являючись перед камерами в дуже спокусливих і сміливих вбраннях. Чергову порцію фото з Лондона діва опублікувала в соцмережах, поставши перед шанувальниками у відвертому вбранні.

55-річна зірка з'явилася на показі в Cineworld Leicester Square, одягнувши ультракоротку чорну сукню з дуже глибоким декольте і доповненням у вигляді банта. Образ вона доповнила взуттям на підборах і хутряним пальтом до середини стегна. У руках американка тримала чорний клатч.

Свій образ Дженніфер доповнила хутряним пальто Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Після показу актриса приїхала в готель Soho, де поспілкувалася з журналістами.

Пізніше Джей Ло поділилася знімком, де позує в ансамблі з хижим принтом: високих чоботях, подовженому блейзері та водолазці.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Її вихід у світ стався після того, як вона зізналася, що у неї був складний час після подання заяви на розлучення з Беном. За її словами, вона з нетерпінням чекає на можливість "зменшити темп" і провести час зі своєю сім'єю на Різдво, включно з 16-річними близнюками Максом та Еммі, сестрами й матір'ю.

"Це був доволі напружений рік для мене, і я з нетерпінням чекаю на можливість провести час зі своїми дітьми та сім'єю, переїхавши зі Східного узбережжя. Свята — це такий особливий час для нас, і вони завжди були такими відтоді, як я була маленькою дівчинкою. І я з нетерпінням чекаю тих моментів, коли я можу бути зі своїми сестрами і просто розслабитися, повеселитися і створити нові спогади. Ми не бачимося весь рік, тому ми ніби надолужуємо згаяне. Це просто прекрасний час. Мені це дуже подобається", — зізналася вона.

Раніше Бен Аффлек, який разом із Меттом Деймоном є продюсером спортивного байопіку, похвалив гру колишньої дружини. Джей Ло вже відреагувала на його слова.

Нагадаємо, Фокус писав, що Дженніфер Лопес вийшла у світ в ультракороткому вбранні.