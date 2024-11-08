Дженніфер Лопес відреагувала на публічну похвалу Бена Аффлека (відео)

Джей Ло не стала дякувати Бену за комплімент, замість цього похваливши всю команду фільму, яка працювала над спортивною драмою "Нестримний".

55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка зайнята зараз просуванням спортивної драми "Нестримний", де вона зіграла Джуді Роблес, відреагувала на слова вже майже колишнього чоловіка Бена Аффлека. Той нещодавно похвалив її, назвавши "чудовою". На прем'єрі картини в Лондоні журналісти почули відклик Джей Ло, пише E! News.

Зірка не стала згадувати екскоханого, але зазначила:

"Я б описала так весь акторський склад і всіх, хто за лаштунками".

Дженніфер Лопес похвалила команду фільму

Фільм "Нестримний" від Amazon Prime вперше був представлений на Міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні. Сюжет картини "зосереджений навколо життя рестлера Ентоні Роблеса, який народився з однією ногою і виграв національний чемпіонат у 2011 році, виступаючи в Університеті штату Арізона".

Поряд із Дженніфер у проєкті також знялися Джаррель Джером, Боббі Каннавале, Майкл Пенья і Дон Чідл. "Нестримний" має вийти в обмеженому прокаті 6 грудня, а на стримінговому сервісі з'явиться 16 січня наступного року.

Трейлер фільму "Нестримний"

Бен Аффлек і Метт Деймон — продюсери картини. Аффлек жодного разу не з'явився на показі стрічки поруч із Дженніфер, проте залишився задоволений її роботою.

"Бен хоче, щоб "Нестримний" став великим хітом, і щоб Джей Ло отримала стільки похвал, скільки вона заслуговує. Бен не хоче, щоб їхні стосунки зіпсували галас навколо фільму та її гри. Він знає, що його запитуватимуть про Джен під час виступів у ЗМІ. Він непохитний у тому, щоб усе було дуже ввічливо. Він щиро вірить, що вона все зробила правильно. Бен — режисер і сам володар премії "Оскар", він знає, що працює, і він завжди думав, що Джей Ло буде неймовірною", — розповіло джерело.

У жовтні Лопес порушила своє мовчання про розставання з чоловіком, описавши його як "сумне" і "лякаюче". Вона також сказала, що не буде поспішати з новими стосунками.

"Ви маєте бути здорові. Ви маєте бути цілісними, якщо хочете чогось більш цільного. Ви маєте бути гарні самі по собі. Я думала, що засвоїла це, але це не так. А потім, цього літа, мені довелося подумати: "Мені потрібно піти і побути одній. Я хочу довести собі, що я можу це зробити", — сказала вона. Зірка підкреслила, що не шкодує ні про що, маючи на увазі шлюб з Аффлеком.

Раніше Фокус писав, що Лопес уже розпланувала своє Різдво.