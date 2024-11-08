Дженнифер Лопес отреагировала на публичную похвалу Бена Аффлека (видео)

Джей Ло не стала благодарить Бена за комплимент, вместо этого похвалив всю команду фильма, которая работала над спортивной драмой "Неудержимый".

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая занята сейчас продвижением спортивной драмы "Неудержимый", где она сыграла Джуди Роблес , отреагировала на слова уже почти бывшего мужа Бена Аффлека. Тот недавно похвалил ее, назвав "великолепной". На премьере картины в Лондоне журналисты услышали отвел Джей Ло, пишет E! News.

Звезда не стала упоминать экс-возлюбленного, но отметила:

"Я бы описала так весь актерский состав и всех, кто за кулисами".

Дженнифер Лопес похвалила команду фильма

Фильм "Неудержимый" от Amazon Prime впервые был представлен на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Сюжет картины "сосредоточен вокруг жизни рестлера Энтони Роблеса, который родился с одной ногой и выиграл национальный чемпионат в 2011 году, выступая в Университете штата Аризона".

Наряду с Дженнифер в проекте также снялись Джаррель Джером, Бобби Каннавале, Майкл Пенья и Дон Чидл. "Неудержимый" должен выйти в ограниченном прокате 6 декабря, а на стриминговом сервисе появится 16 января следующего года.

Трейлер фильма "Неудержимый"

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон – продюсеры картины. Аффлек ни разу не появился на показе ленты рядом с Дженнифер, однако остался доволен ее работой.

"Бен хочет, чтобы "Неудержимый" стал крупным хитом, и чтобы Джей Ло получила столько похвал, сколько она заслуживает. Бен не хочет, чтобы их отношения испортили шумиху вокруг фильма и ее игры. Он знает, что его будут спрашивать о Джен во время выступлений в СМИ. Он непреклонен в том, чтобы все было очень вежливо. Он искренне верит, что она все сделала правильно. Бен — режиссер и сам обладатель премии "Оскар", он знает, что работает, и он всегда думал, что Джей Ло будет невероятной", – рассказал источник.

В октябре Лопес нарушила свое молчание о расставании с мужем, описав его как "печальное" и "пугающее". Она также сказала, что не будет спешить с новыми отношениями.

"Вы должны быть здоровы. Вы должны быть цельными, если хотите чего-то более цельного. Вы должны быть хороши сами по себе. Я думала, что усвоила это, но это не так. А потом, этим летом, мне пришлось подумать: "Мне нужно уйти и побыть одной. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать", – сказала она. Звезда подчеркнула, что не жалеет ни о чем, имея в виду брак с Аффлеком.

Ранее Фокус писал, что Лопес уже распланировала свое Рождество.