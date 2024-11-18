55-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в полупрозрачном платье (фото, видео)

Джей Ло продемонстрировала на красной дорожке безупречную фигуру, выбрав для этого довольно смелый наряд.

Американская певица Дженнифер Лопес, которая в последние годы все больше отдает предпочтение кино, активно снимаясь в боевиках, научно-фантастических сериалах и даже фильме о самой себе. Неудивительно, что она стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, которую называют "пре-Оскаром". На красной дорожке в бальном зале Ray Dolby в Ovation Hollywood она блистала в роскошном образе, а фотографиями Джей Ло уже поделилась в соцсетях.

Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания в прозрачном серебристом платье, украшенном замысловатыми бусинами и пайетками. Дизайн с халтер-воротником идеально облегал ее фигуру, а драматичная черная бархатная накидка добавила элемент старого голливудского гламура. Звезда завершила образ гладкими волнами и смелыми дымчатыми глазами, подтвердив свой статус королевы красной дорожки.

В руках она держала серебристый клатч.

На мероприятии Джей Ло, которая в августе подала на развод с Беном Аффлеком, была одна.

Премия Governors Awards, престижная награда, присуждаемая Академией кинематографических искусств и наук, отмечает выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию. В этом году она прошла в 15-й раз.

В отличие от других престижных церемоний, на которые приглашается множество звезд первой величины, премия Governors Awards уникальна тем, что оставляет список гостей за теми, кто появился в заметных релизах этого года, усиливая их пресс-туры и давая возможность актерам заявить о себе ее раз.

Кроме Дженнифер Лопес, на красной дорожке блистали Анджелила Джоли с сыном Ноксом, Деми Мур, Николь Кидман, беременная Дженнифер Лоуренс и многие другие знамнеитости.

Ранее Фокус писал, как Дженнифер Лопес переживает расставание с Беном Аффлеком и почему актер расстроен из-за бывшей жены.