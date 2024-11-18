55-річна Дженніфер Лопес вийшла на публіку в напівпрозорій сукні (фото, відео)

Джей Ло продемонструвала на червоній доріжці бездоганну фігуру, обравши для цього досить сміливе вбрання.

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка останніми роками дедалі більше віддає перевагу кіно, активно знімаючись у бойовиках, науково-фантастичних серіалах і навіть фільмі про саму себе. Не дивно, що вона стала гостею церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі, яку називають "пре-Оскаром". На червоній доріжці в бальному залі Ray Dolby в Ovation Hollywood вона блищала в розкішному образі, а фотографіями Джей Ло вже поділилася в соцмережах.

Дженніфер Лопес опинилася в центрі уваги в прозорій сріблястій сукні, прикрашеній намистинами і паєтками. Дизайн з халтер-комірцем ідеально облягав її фігуру, а драматична чорна оксамитова накидка додала елемент старого голлівудського гламуру. Зірка завершила образ гладкими хвилями і сміливими димчастими очима, підтвердивши свій статус королеви червоної доріжки.

У руках вона тримала сріблястий клатч.

На заході Джей Ло, яка в серпні подала на розлучення з Беном Аффлеком, була одна.

Премія Governors Awards, престижна нагорода, що присуджується Академією кінематографічних мистецтв і наук, відзначає видатні досягнення в кінематографі та винятковий внесок у кіноіндустрію. Цього року вона відбулася в 15-й раз.

На відміну від інших престижних церемоній, на які запрошують безліч зірок першої величини, премія Governors Awards унікальна тим, що залишає список гостей за тими, хто з'явився у найпомітніших релізах цього року, посилюючи їхні престури та даючи можливість акторам заявити про себе вкотре.

Крім Дженніфер Лопес, на червоній доріжці сяяли Анджеліла Джолі з сином Ноксом, Демі Мур, Ніколь Кідман, вагітна Дженніфер Лоуренс і багато інших знамнеитости.

Раніше Фокус писав, як Дженніфер Лопес переживає розставання з Беном Аффлеком і чому актор засмучений через колишню дружину.