Хто має сплачувати борги у разі розлучення чи загибелі одного з партнерів? Фокус запитав у юристів, до кого з подружжя переходять кредити чи інші фінансові зобов'язання.

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Кредити, оформлені під час шлюбу, зазвичай вважають спільними боргами, навіть якщо договір підписав лише один із подружжя. Проте є нюанси. Розуміння прав і обов'язків подружжя щодо кредитів допоможе знизити фінансовий тягар і уникнути додаткових стресових ситуацій. Окремо Фокус розібрав питання про те, хто сплачує кредит у разі смерті одного з подружжя, зокрема, бійця, який загинув на фронті, а також, як подати на розлучення під час війни.

Розлучення та спільні кредити: як поділити борги

Під час розлучення фінансові зобов'язання, взяті під час шлюбу, як правило, діляться між подружжям. Так, кредити, оформлені під час шлюбу, зазвичай є спільними боргами, навіть якщо договір підписав лише один із подружжя. Відповідальність за їхнє погашення несуть обидва партнери, за винятком випадків, коли один із них не давав згоди на отримання кредиту. У такому разі суд може визнати цей борг особистим", — пояснює Фокусу юристка АО "Віннер Партнерс" Фатима Ровшан кзи Гюлалієва.

Кредити, оформлені під час шлюбу, зазвичай є спільними боргами, навіть якщо договір підписав лише один із подружжя. Відповідальність за їхнє погашення несуть обидва партнери, за винятком випадків, коли один із них не давав згоди на отримання кредиту. У такому разі суд може визнати цей борг особистим

Водночас обов'язки та майно, набуте під час проживання у шлюбі, діляться, проте є винятки, а саме — подарунки, спадщина, а також придбання до шлюбу за власні заощадження.

Під час розлучення суд враховує фінансові можливості кожного з подружжя та інші обставини, розподіляючи борги, кажуть юристи.

Під час розлучення суд враховує фінансові можливості кожного з подружжя та інші обставини, розподіляючи борги Фото: CandyBox

Через суд чи РАГС: як можна подати на розлучення під час воєнного стану

Як зазначає голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець, окремо стоїть питання процесу розірвання шлюбу під час дії воєнного стану.

Якщо один із подружжя взяв кредит до укладення шлюбу, зазвичай він самостійно відповідає за його погашення

"Шлюб можна розірвати, проте тут є певні правила. А саме, заяву через державні уповноважені органи можна подати навіть одноосібно, за довіреністю, де буде зазначено право на подання від імені іншої сторони такої заяви. Це відбувається у разі, якщо партнер проходить службу чи з якихось причин не може з'явитися до органів державної реєстрації. Робиться перевірка і в подальшому орган державної реєстрації складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви. Додам, що під час воєнного стану у країні відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану", державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника, тобто це можуть бути не лише РАГСи, а і місцеві адміністрації, яким надано відповідний доступ до реєстрів", — зазначив Кравець.

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Також юристи зауважують, що правилами під час воєнного стану передбачено, що особа під час розлучення повинна зазначити відношення до військової служби, тобто пред'явити військовий квиток чи свідоцтво. Без цього документу буде складно розірвати шлюб, тому що відповідний запис зробити буде неможливо. Та якщо подати заяву до суду, ніяких військових квитків не потрібно.

Кравець також нагадав: якщо родина виховує неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу відбувається лише через суд.

"Зверну увагу на те, якщо дитині менше одного року, тоді шлюб не розірве ані суд, ані органи РАГСу. Після року дитини можна розірвати шлюб виключно через суд. А якщо немає дітей, то на розлучення подають як через суд, так і через державні уповноважені органи. Це є прямою нормою законодавства", — зазначив Ростислав Кравець.

Якщо один із подружжя взяв кредит до укладення шлюбу, зазвичай він самостійно відповідає за його погашення Фото: Freepik

Кредити, взяті до шлюбу: що ділиться під час розлучення

Якщо один із подружжя взяв кредит до укладення шлюбу, зазвичай він самостійно відповідає за його погашення, стверджує Фатима Ровшан кзи Гюлалієва. Та якщо кошти кредиту були витрачені на потреби сім'ї, суд може визнати цей борг спільним. У такому разі потрібно надати докази того, що гроші були використані на спільні витрати.

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Смерть одного з подружжя: хто відповідатиме за погашення боргу

У разі смерті одного з подружжя, особливо якщо це був військовослужбовець, який загинув під час виконання службових обов'язків, питання погашення кредиту стає дуже важливим. Юристи надають наступні суттєві деталі щодо таких позик і їх погашення.

Розлучення та фінансові зобов'язання є складними питаннями, які потребують уважного підходу та консультацій з фахівцями. Розуміння своїх прав та обов'язків допоможе мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стабільність у будь-якій ситуації

Спочатку потрібно перевірити умови кредитного договору. Деякі договори передбачають припинення зобов'язань у разі смерті позичальника або надають інші захисні механізми. Якщо кредит був застрахований, страхова компанія може погасити залишок кредиту у разі смерті позичальника. Зверніться до страхової компанії, щоб уточнити умови виплат. Спадкоємці, які приймають спадщину, беруть на себе зобов'язання щодо сплати кредиту. Це стосується як особистих кредитів, так і частини спільних боргів. Якщо спадкоємці відмовляються від спадщини, вони не зобов'язані погашати борги померлого. Негайно повідомити банк про смерть позичальника та надайте необхідні документи, такі як свідоцтво про смерть і свідоцтво про спадщину. Банк може запропонувати варіанти реструктуризації боргу або інші рішення.

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"Я раджу проконсультуватися з юристом, перш ніж діяти самостійно. Він допоможе оцінити правову ситуацію та скласти відповідні заяви або скарги. Можливо, слід обговорити з банком реструктуризацію боргу або відстрочки платежів, що може знизити фінансове навантаження", — додала юристка..

Отже, розлучення та фінансові зобов'язання є складними питаннями, які потребують уважного підходу та консультацій із фахівцями. Розуміння своїх прав та обов'язків допоможе мінімізувати ризики та забезпечити фінансову стабільність у будь-якій ситуації.

"Планування фінансових зобов'язань перед укладанням шлюбу дуже важливо. Укладіть шлюбний договір, який регулює питання розподілу боргів у разі розлучення. Це допоможе уникнути непорозумінь і фінансових суперечок у майбутньому", — радить юристка Ровшан кзи Гюлалієва.