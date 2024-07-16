Деякі українці можуть не платити пеню за борги за комуналку: як це зробити

Реструктуризація дає змогу не тільки убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію.

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Жителі Києва, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть оформити договір реструктуризації для поетапної виплати боргу та уникнути штрафних санкцій. Про це повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) з посиланням на заступника комерційного директора комунального центру "Центр комунального сервісу" (ЦКС) Юлію Петрик.

"Укласти угоду можна, звернувшись до одного із сервісних центрів ЦКС або дистанційно на сайті. Наші фахівці допоможуть укласти відповідний договір і графік погашення суми заборгованості з урахуванням фінансової можливості споживача", — повідомила вона.

Петрик зазначив, що за останні пів року в Центрі комунальних послуг було укладено 563 договори реструктуризації, з них 344 стосувалися послуг гарячого водопостачання та опалення. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Тобто все більше громадян користуються цим механізмом. Реструктуризація дає змогу не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію. Оскільки споживачам, які мають заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та перевищує 680 грн, субсидія не нараховується", — пояснила представниця ЦКС.

Договори укладаються на такі послуги: постачання гарячої води та теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, а також на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирними будинками та вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАУС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.