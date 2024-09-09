Лучший друг Бена Аффлека поддержал Дженнифер Лопес (фото)

Бен Аффлек не поехал на кинофестиваль в Торонто, чтобы не пересекаться с почти бывшей женой.

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55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на Международный фестиваль в Торонто, чтобы представить свой новый фильм "Неудержимый", продюсерами которого выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Однако без пяти минут бывший муж звезды проигнорировал мероприятие, отправив в Канаду своего лучшего друга, пишет Page Six.

Мэтта и Дженнифер заметили держащимися за руки. Они наклонились друг к другу и о чем-то беседовали, не обращая внимания на других. Лопес буквально сверкала в очень откровенном наряде, под которым не было нижнего белья. По бокам платье держали только черные банты. Это платье СМИ уже прозвали платьем мести.

Мэтт и Бен дружат уже более 40 лет. Они громко ворвались в шоу-бизнес в 1997 году, получив премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг".

"Неудержимый" – спортивная драма об Энтони Роблесе, родившемся с одной ногой, а затем стал чемпионом по борьбе в колледже, соревнуясь с той самой школой, которая его отвергла. Дженнифер играет в картине второстепенную роль.

Чтобы избежать публичной стычки с Лопес, которая подала на развод 20 августа, Аффлек предпочел остаться дома.

Ранее СМИ со слов источников из окружения пары говорили о том, что Джей Ло потратила месяцы на попытку помириться с мужем, однако не смогла преодолеть "тьму" в нем.

"Она любит его, она всегда будет любить его, вот в чем проблема. У Бена есть тьма, которую никто другой не может исправить. Джен Гарнер не смогла ее исправить, весь успех в мире не смог бы ее исправить", — рассказал инсайдер.

Сейчас пара безуспешно пытается продать свой огромный особняк в Беверли-Хиллз, который они купили через год после свадьбы. По словам друзей звезд, на покупке дома настоял Бен, а Дженнифер "пошла на компромисс". Теперь Аффек купил себе недвижимость в Брентвуде, отдав за нее $20,5 млн, а Лопес ищет для себя жильем поменьше. Она, как сообщают ее друзья, любит европейский уютный стиль в архитектуре.

Напомним, Фокус писал про детали новых отношений Бена Аффлека с Кик Кеннеди.