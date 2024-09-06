Ошибка ценой $60 млн: кто вынудил Дженнифер Лопес купить супердорогой особняк

Друзья Лопес говорят, что изначально она не хотела покупать настолько огромное поместье, но пошла на компромис.

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Особняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, который Бен Афлек и Дженнифер Лопес купили в мае прошлого года почти за $61 миллион, теперь оказался балластом для почти бывших супругов, поскольку они не могут его продать, запросив за дом $68 миллионов. По словам инсайдеров, инициатором покупки такой большой и, как оказалось, сложноликвидной недвижимости был Бен, пишет People.

Источники таблоида рассказали, что именно Аффлек выступил за покупку особняка, и Лопес пришлось согласиться.

"Она согласилась на него из-за его просторной планировки, вмещающей обе их семьи, тренажерного зала и площадки для пиклбола, офисных помещений, а также из-за двух отдельных входов", — добавил инсайдер, отметив, что планировка идеально подходит для размещения пяти детей Бена и Дженнифер от предыдущих отношений.

По словам людей из окружения звезд, эта недвижимость совершенно не соответствовала стилю и предпочтениям Джей Ло, которой больше нравится "романтическая, испанская, европейская атмосфера".

Когда пара переехала в новый особняк, выяснилось, что и Бену в нем некомфортно. Ему было неудобно ездить через пробки в Брентвуд, где живут его бывшая жена Дженнифер Гарнер и трое детей.

Как только пара разъехалась в апреле 2024 года, Аффлек сразу же принялся за поиски нового дома. Спустя несколько месяцев, в день рождения жены, 24 июля, он купил поместье за $20,5 миллиона поближе к Гарнер, а Лопес начала присматривать себе дом поскромнее в районе Беверли-Хиллз.

Параллельно они пытаются продать особняк, который называется Crestview Manor. На его поиски у них ушло больше года, хотя жили они там очень недолго. Пока что желающих купить такую дорогую недвижимость не наблюдается, хотя показы в доме проходят регулярно.

Особняк Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Беверли-Хиллз

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек был замечен в компании Кэтлин Кеннеди, представительницы одной из самых известных американских семей. По слухам, еще до воссоединения с Дженнифе Лопес он встречался с ней, и теперь, после развода, похоже, готов возобновить отношения.