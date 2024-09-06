Помилка ціною $60 млн: хто змусив Дженніфер Лопес купити супердорогий особняк

Друзі Лопес кажуть, що спочатку вона не хотіла купувати настільки величезний маєток, але пішла на компроміс.

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Маєток у Беверлі-Гіллз із 12 спальнями і 24 ванними кімнатами, який Бен Афлек і Дженніфер Лопес купили в травні минулого року майже за $61 мільйон, тепер виявився баластом для майже колишнього подружжя, оскільки вони не можуть його продати, запросивши за будинок $68 мільйонів. За словами інсайдерів, ініціатором купівлі такої великої і, як виявилося, складноліквідної нерухомості був Бен, пише People.

Джерела таблоїда розповіли, що саме Аффлек виступив за купівлю маєтку, і Лопес довелося погодитися.

"Вона погодилася на нього через його просторе планування, що вміщає обидві їхні сім'ї, тренажерний зал і майданчик для піклболу, офісні приміщення, а також через два окремі входи", — додав інсайдер, зазначивши, що планування ідеально підходить для розміщення п'ятьох дітей Бена і Дженніфер від попередніх стосунків.

За словами людей з оточення зірок, ця нерухомість абсолютно не відповідала стилю і вподобанням Джей Ло, якій більше подобається "романтична, іспанська, європейська атмосфера".

Коли пара переїхала в новий маєток, з'ясувалося, що і Бену в ньому некомфортно. Йому було незручно їздити через затори в Брентвуд, де живуть його колишня дружина Дженніфер Гарнер і троє дітей.

Щойно пара роз'їхалася у квітні 2024 року, Аффлек одразу ж взявся за пошуки нового будинку. За кілька місяців, у день народження дружини, 24 липня, він купив маєток за $20,5 мільйона ближче до Гарнер, а Лопес почала придивлятися до скромнішого будинку в районі Беверлі-Гіллз.

Паралельно вони намагаються продати маєток, який називається Crestview Manor. На його пошуки у них пішло більше року, хоча жили вони там дуже недовго. Поки що охочих купити таку дорогу нерухомість не спостерігається, хоча покази в будинку проходять регулярно.

Особняк Бена Аффлека і Дженніфер Лопес у Беверлі-Гіллз

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек був помічений у компанії Кетлін Кеннеді, представниці однієї з найвідоміших американських сімей. З чуток, ще до возз'єднання з Дженніфе Лопес він зустрічався з нею, і тепер, після розлучення, схоже, готовий відновити стосунки.