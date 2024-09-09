Найкращий друг Бена Аффлека підтримав Дженніфер Лопес (фото)

Бен Аффлек не поїхав на кінофестиваль у Торонто, щоб не перетинатися з майже колишньою дружиною.

Related video

55-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес вирушила на Міжнародний фестиваль у Торонто, щоб представити свій новий фільм "Нестримний", продюсерами якого виступили Бен Аффлек і Метт Деймон. Однак без п'яти хвилин колишній чоловік зірки проігнорував захід, відправивши до Канади свого найкращого друга, пише Page Six.

Метта і Дженніфер помітили, коли вони трималися за руки. Знаменитості нахилилися один до одного і про щось розмовляли, не звертаючи уваги на інших. Лопес буквально сяяла в дуже відвертому вбранні, під яким не було спідньої білизни. З боків сукню тримали тільки чорні банти. Цю сукню ЗМІ вже прозвали сукнею помсти.

Метт і Бен дружать уже понад 40 років. Вони гучно увірвалися в шоу-бізнес 1997 року, отримавши премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінґ".

"Нестримний" — спортивна драма про Ентоні Роблеса, який народився з однією ногою, а потім став чемпіоном із боротьби в коледжі, змагаючись із тією школою, яка його "списала". Дженніфер грає в картині другорядну роль.

Щоб уникнути публічної сутички з Лопес, яка подала на розлучення 20 серпня, Аффлек вважав за краще залишитися вдома.

Раніше ЗМІ зі слів джерел з оточення пари говорили про те, що Джей Ло витратила місяці на спробу помиритися з чоловіком, проте не змогла подолати "темряву" в ньому.

"Вона любить його, вона завжди буде любити його, ось у чому проблема. У Бена є темрява, яку ніхто інший не може виправити. Джен Гарнер не змогла її виправити, весь успіх у світі не зміг би її виправити", — розповів інсайдер.

Зараз пара безуспішно намагається продати свій величезний особняк у Беверлі-Гіллз, який вони купили через рік після весілля. За словами друзів зірок, на купівлі будинку наполіг Бен, а Дженніфер "пішла на компроміс". Тепер Аффек купив собі нерухомість у Брентвуді, віддавши за неї $20,5 млн, а Лопес шукає для себе житло поменше. Вона, як повідомляють її друзі, любить європейський затишний стиль в архітектурі.

Нагадаємо, Фокус писав про деталі нових стосунків Бена Аффлека з Кік Кеннеді.