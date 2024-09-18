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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на теплую осень 2024 (фото)

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженнифер Лопес

На фоне новостей о разводе с Беном Аффлеком Джей Ло довольно часто появляется на публике. Накануне она навестила друга.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на теплую осень 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены остановилась возле дома своего друга в районе Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе. Джей Ло выходила из черного внедорожника, когда ее "поймали" папарацци.

Во время своего последнего выхода в свет знаменитость привлекла внимание, надев пару приталенных рваных джинсов, а также светло-голубую рубашку.

Вторая жена Бена Аффлека на фоне новостей об их разводе обула туфли с открытым носом на каблуках и держала в руке светло-коричневую сумку.

Ее пряди были разделены посередине и собраны в высокий пучок, позволяя свободным прядям окаймлять ее лицо.

Дженнифер Лопес

Джен дополнила образ парой крупных сережек-колец, а также золотым браслетом и очками-авиаторами.

Накануне певица встретилась с Беном Аффлеком впервые после того, как 20 августа 2024 года подала на развод и сослалась на "непримиримые разногласия", указав датой фактического разрыва 26 апреля.

Напомним, лучший друг Бена Аффлека поддержал Дженнифер Лопес на фоне новостей о разводе пары.

Также Фокус писал о деталях свидания Джей Ло и Бена Аффлека.