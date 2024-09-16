Дженнифер Лопес и Бен Аффлек целовались на публике после новостей о разрыве, — СМИ (фото)

Почти месяц назад Лопес подала официальное заявление на развод с оскароносным актером. Датой фактического разрыва было указано 26 апреля 2024 года.

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Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек воссоединились после новостей о разводе. Об этом пишет Page Six.

Звездные супруги были замечены за завтраком вместе с их детьми в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

"Бен и Джей Ло сейчас находятся в лаунже Polo в отеле Beverly Hills, держатся за руки и целуются. Дети с ними, но за отдельным столиком", — рассказал источник издания.

Для осеннего выхода Дженнифер надела черный кроп-топ с длинными рукавами и расклешенные темные джинсы, а Бен продемонстрировал синюю рубашку на пуговицах и джинсы с кроссовками Nike.

Певица также носила обручальное кольцо и кольцо "Дженнифер".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с детьми

15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль, а также 16-летние близнецы Лопес, Эмма и Макс, были сфотографированы при входе в отель с родителями.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Почти за месяц до этого Джей Ло официально подала на развод с Беном Аффлеком: в день, когда должна была быть вторая годовщина их свадьбы в Джорджии. В заявлении знаменитость назвала причиной их разрыва непримиримые разногласия, а датой фактического разрыва указала 26 апреля 2024 года.

Официально свой развод пара до сих пор не комментировала.

Напомним, почему Дженнифер Лопес разочарована Беном Аффлеком.

Также Фокус писал об официальной причине развода Джей Ло и Бена Аффлека.