Дженніфер Лопес та Бен Аффлек цілувалися на публіці після новин про розрив, — ЗМІ (фото)

Майже місяць тому Лопес подала офіційну заяву на розлучення з оскароносним актором. Датою фактичного розриву було вказано 26 квітня 2024 року.

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Американська співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек возз'єдналися після новин про розлучення. Про це пише Page Six.

Зіркове подружжя помітили за сніданком разом з їхніми дітьми в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія.

"Бен і Джей Ло наразі перебувають у лаунжі Polo в готелі Beverly Hills, тримаються за руки та цілуються. Діти з ними, але за окремим столиком", — розповіло джерело видання.

Для осіннього виходу Дженніфер одягла чорний кроп-топ з довгими рукавами та розкльошені темні джинси, а Бен продемонстрував синю сорочку на ґудзиках і джинси з кросівками Nike.

Співачка також носила заручальну каблучку та каблучку "Дженніфер".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з дітьми

15-річна Серафіна та 12-річний Семюель, а також 16-річні близнюки Лопес, Емма та Макс, були сфотографовані під час входу в готель з батьками.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Майже за місяць до цього Джей Ло офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком: у день, коли мала бути друга річниця їхнього весілля в Джорджії. У заяві знаменитість назвала причиною їхнього розриву непримиренні розбіжності, а датою фактичного розриву вказала 26 квітня 2024 року.

Офіційно своє розлучення пара досі не коментувала.

Нагадаємо, чому Дженніфер Лопес розчарована Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про офіційну причину розлучення Джей Ло та Бена Аффлека.