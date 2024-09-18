Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на теплу осінь 2024 (фото)

На фоні новин про розлучення з Беном Аффлеком Джей Ло доволі часто зʼявляється на публіці. Напередодні вона навідала друга.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на теплу осінь 2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зупинилася біля будинку свого друга в районі Шерман-Оукс в Лос-Анджелесі. Джей Ло виходила з чорного позашляховика, коли її "спіймали" папараці.

Під час свого останнього виходу в світ знаменитість привернула увагу, одягнувши пару приталених рваних джинсів, а також світло-блакитну сорочку.

Друга дружина Бена Аффлека на фоні новин про їхнє розлучення взула туфлі з відкритим носом на підборах і тримала в руці світло-коричневу сумку.

Її пасма були розділені посередині та зібрані у високий пучок, дозволяючи вільним пасмам облямувати її обличчя.

Дженніфер Лопес

Джен доповнила образ парою великих сережок-кілець, а також золотим браслетом і окулярами-авіаторами.

Напередодні співачка зустрілася з Беном Аффлеком вперше після того, як 20 серпня 2024 подала на розлучення і послалася на "непримиренні розбіжності", вказавши датою фактичного розриву 26 квітня.

Нагадаємо, найкращий друг Бена Аффлека підтримав Дженніфер Лопес на фоні новин про розлучення пари.

Також Фокус писав про деталі побачення Джей Ло та Бена Аффлека.