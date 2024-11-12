Бен Аффлек часто засмучений через Дженніфер Лопес, — ЗМІ

Актора втомили часті запитання про співачку. Він хоче швидше залишити минуле в минулому.

Американський актор та режисер Бен Аффлек часто виглядає засмученим через Дженніфер Лопес та їхній розрив. Про це пише Daily Mail.

"Бен не нещасний", — розповів інсайдер.

"Причина, чому він завжди може виглядати так, коли виходить на вулицю, полягає в тому, що фотографи постійно запитують про "Джей Ло це" і "Джей Ло те", — продовжило джерело.

Оскароносний Бен Аффлек та співачка одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Багатодітний батько наразі просто хоче рухатися вперед, залишивши минуле в минулому.

"Все це розлучення теж затягується, що його трохи напружило", — зазначив інсайдер.

Джерело також повідомило, що Бен з нетерпінням чекає, що йому більше не будуть ставити запитання про його колишню.

"Бен радий, що вона зосередилася на собі. Він радий, що вона ходить по червоних доріжках і виглядає чарівно", — сказав інсайдер.

А в недавньому інтерв'ю Аффлек навіть похвалив Дженніфер Лопес за роль у майбутній спортивній драмі "Нестримні", яку він продюсував.

Нагадаємо, Бен Аффлек знову готовий до стосунків після розриву з Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про публічний коментар Бена Аффлека про Джей Ло на фоні їхнього розлучення.