"Оскар-2025": де дивитися та головне про церемонію нагородження (фото, відео)

Традиційно не обійшлося без скандалів. До того, ж подію могли скасувати через лісові пожежі в Каліфорнії.

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Церемонія вручення премії "Оскар-2025" традиційно стає однією з найяскравіших подій у світі кінематографу. Захід відбудеться в ніч на 3 березня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Фокус розповідає, що відомо про одну з найважливіших подій у галузі світового кінематографу.

Хто ведучий "Оскара-2025"

Ведучим 97-ї церемонії "Оскар-2025" стане відомий комік Конан О'Браєн, який раніше проводив премії "Еммі" та MTV Movie Awards. До цього два роки поспіль "Оскар" вів американський комік Джиммі Кіммел.

Конан О'Браєн став ведучим "Оскара-2025"

Головні претенденти на перемогу в "Оскарі-2025"

Цьогорічна церемонія традиційно відзначається боротьбою за головні нагороди. У категорії "Найкращий фільм" лідерами є стрічки "Анора" та "Конклав". Перша здобула нагороди Гільдії режисерів та продюсерів, тоді як друга тріумфувала на BAFTA та премії Гільдії акторів.

У номінації "Найкраща акторка" серед претенденток виділяються Демі Мур за роль у фільмі "Субстанція" та Мікі Медісон за "Анору". Для Демі Мур це може бути перший "Оскар" за понад 40 років карʼєри.

Серед номінантів на "Найкращого актора" точиться запекла конкуренція між Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець") та Едрієном Броуді ("Бруталіст").

Трейлер фільму "Бруталіст"

Особливу увагу привертає фільм "Емілія Перес" режисера Жака Одіяра, який отримав 13 номінацій на "Оскар-2025", включаючи "Найкращий фільм" та "Найкращу оригінальну пісню". Втім, не обійшлося і без скандалів: головну акторку Карлу Софію Гаскон "скасовують" після її старих твітів з образами. Останні церемонії нагороджень вона не відвідувала, тому залишається загадкою, чи прийде Карла на "Оскар".

Карла Софія Гаскон Фото: Getty

Де дивитися "Оскар-2025"

Українські глядачі зможуть переглянути пряму трансляцію церемонії "Оскар-2025" на телеканалі "Суспільне Культура" у ніч з 2 на 3 березня. За місцевим часом Лос-Анджелеса початок запланований на 19:00. А от прихильникам "Оскара" з України доведеться чекати ночі. За київським часом о 01:30 — трансляція червоного хідника, а о 02:00 – церемонія нагородження.

Хто виступить на "Оскарі-2025"

Аріана Гранде та Синтія Еріво виконають на "Оскарі-2025" свої пісні з мюзиклу "Wicked: Чародійка", який отримав низку номінацій. Також варто очікувати виступи співачок Doja Cat, LISA з Blackpink, Raye та Queen Latifah.

Україна на "Оскарі-2025"

Українська документальна стрічка "Порцелянова війна", у якій розповідається історія художників-керамістів з Харкова на початку повномасштабної війни, потрапила до номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" на "Оскар-2025". Цікаво, що рік тому українська картина "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримала престижну статуетку, що дало змогу ще голосніше розповісти світу про злочини росіян на українській землі.

Трейлер фільму "Порцелянова війна"

"Оскар-2025" могли скасувати

Через масштабні лісові пожежі на початку року низка зірок Голлівуду втратила домівки. Організатори церемонії "Оскар-2025" міркували над тим, чи доречно проводити гучні святкування на фоні стихійного лиха та його наслідків. Втім, згодом вони вирішили не скасовувати щорічний захід, який уже буде 97-м.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі не отримала номінації на "Оскар-2025".

Також Фокус детально писав про фільми, які цього року претендують на статуетки "Оскара".