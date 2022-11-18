Здоровая и счастливая: Кару Делевинь заметили в Лос-Анджелесе

Кара , напугавшая фанатов своим поведением в сентябре, постепенно возвращается к нормальной жизни.

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30-летняя британская супермодель Кара Делевинь, которая недавно наделала шума своим неадекватным поведением в аэропорту Лос-Анджелеса, в последнее время стала снова появляться на публике, и при этом визуально выглядит куда лучше, чем на страницах таблоидов. Девушку заметили в аэропорту Ван-Найс в Лос-Анджелесе после поездки в Аспен со своими друзьями, пишет Daily Mail.

Актриса и модель выглядела непринужденно в белом полосатом вязаном свитере с высоким воротом и черных расклешенных брюках. Она дополнила ансамбль парой кремовых сапог, неся в руках пальто, и черной фетровой шляпой. Волосы знаменитости были распущены и спадали на плечи свободніми волнами.

Сейчас Кара представляет новый телесериал о сексуальности "Планета секса". Шоу стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов выходит на BBC Three.

Делевинь идентифицирует себя как "открытую гомосексуалистку". У нее были отношения с Гарри Стайлсом, Майли Сайрус и Леонардо ДиКаприо. Среди ее девушек была певицы Сент-Винсент и Лия Мейсон, известная как Минке, а также актриса Эшли Бенсон.

В трейлере шоу Кара сказала:

"Я встречаюсь с мужчинами, но, вопрос, люблю ли я женщин и всех остальных? В моей собственной жизни у меня определенно было много внутренней гомофобии и стыда".

Источник в Hulu, которая совместно с BBC продюсировала шоу, сказал, что проект наделал много шума вокруг Делевинь:

"В последнее время она пережила трудные времена, но все, кто видел этот новый сериал, считают, что он знаменует для нее начало великих дел. Шоу является триумфом и демонстрирует, насколько она открыта, смелая и честная, что является огромной частью ее привлекательности для фанатов. Она чрезвычайно талантливая ведущая, и ее теплота и юмор сияют".

Напомним, Кара Делевинь появилась на показе новой коллекции нижнего белья от Рианны.