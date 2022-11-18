Здорова та щаслива: Кару Делевінь помітили у Лос-Анджелесі

Кара, яка налякала фанатів своєю поведінкою у вересні, поступово повертається до нормального життя.

Related video

30-річна британська супермодель Кара Делевінь, яка нещодавно наробила галасу своєю неадекватною поведінкою в аеропорту Лос-Анджелеса, останнім часом стала знову з'являтися на публіці, і разом з тим візуально виглядає набагато краще, ніж на сторінках таблоїдів. Дівчину помітили в аеропорту Ван-Найс у Лос-Анджелесі після поїздки до Аспена зі своїми друзями, пише Daily Mail.

Акторка і модель виглядала невимушено в білому смугастому в'язаному светрі з високим коміром і чорних брюках. Вона доповнила ансамбль парою кремових чобіт, несучи в руках пальто, і чорним фетровим капелюхом. Волосся знаменитості розпущене і спадало на плечі вільними хвилями.

Наразі Кара представляє новий телесеріал про сексуальність "Планета сексу". Шоу вартістю 10 млн фунтів стерлінгів виходить на BBC Three.

Делевінь ідентифікує себе як "відкриту гомосексуалістку". У неї були стосунки з Гаррі Стайлсом, Майлі Сайрус та Леонардо Ді Капріо. Серед її дівчат була співачка Сент-Вінсент та Лія Мейсон, відома як Мінке, а також акторка Ешлі Бенсон.

У трейлері шоу Кара сказала:

"Я зустрічаюся з чоловіками, але, питання, чи люблю я жінок і всіх інших? У моєму власному житті в мене безумовно було багато внутрішньої гомофобії та сорому".

Джерело в Hulu, яка спільно з BBC продюсувала шоу, сказало, що проєкт наробив багато галасу навколо Делевінь:

"Останнім часом вона пережила важкі часи, але всі, хто бачив цей новий серіал, вважають, що він знаменує для неї початок великих справ. Шоу є тріумфом і демонструє, наскільки вона відкрита, смілива і чесна, що є величезною частиною її привабливості. фанатів. Вона надзвичайно талановита ведуча, і її теплота та гумор сяють".

Нагадаємо, Кара Делевінь з'явилася на показі нової колекції спідньої білизни від Ріанни.