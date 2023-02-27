Розкішна Кара Делевінь остаточно повернулася у світське життя після нервового зриву (фото)

Знаменитість підібрала до однотонного образу діамантове кольє та сережки.

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30-річна британська модель та актриса Кара Делевінь, схоже, змогла остаточно подолати проблеми зі своїми залежностями та нервовими зривами, все частіше бувати на публіці та мати вигляд з кожним разом все краще. Ще одне тому підтвердження – відвідування SAG Awards 2023.

На червоній доріжці Кара виглядала розкішно у стилі Vamp Glamour, над яким працювали давні стилісти Делевінь Роб Зангарді та Маріель Хенн. Знаменитість обрала для заходу повністю чорне вбрання Carolina Herrera, який складається з комбінезону з глибоким вирізом під ефектною спідницею. Ліф вбрання прикрашали дві однакові квіткові аплікації. Образ доповнювали діамантове кольє, сережки від De Beers та пара чорних туфель із відкритими пальцями. Світле волосся Кари було зачесане назад, а макіяж підкреслював здоровий і сяючий колір обличчя Делевінь.

Акторка отримала свою першу в історії номінацію на премію SAG у 2023 році. Поряд зі своїми колегами за фільм "Вбивства в одній будівлі" вона номінована на премію "Видатне виконання ансамблю в комедійному серіалі". Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт знялися у серіалі Hulu. У другому сезоні шоу Делевінь зіграла Еліс Бенкс, художницю та кохану героїні Гомес, Мейбл Мора.

Премія Гільдії кіноакторів (SAG) присуджується за найкращі акторські роботи в кіно та на телебаченні за минулий рік. Церемонія 2023 року відбулася у Fairmount Century Plaza у Лос-Анджелесі.

Кара Делевінь не на жарт налякала прихильників своєю поведінкою у Каліфорнійському аеропорту Ван-Найс у вересні минулого року. Знаменитість бігала босоніж з телефоном, вела себе неадекватно, а потім її взагалі не пустили на літак. Кадри, що облетіли ЗМІ, стурбували сім'ю знаменитості, а таблоїди згадали про проблеми Кари з наркотиками та алкоголем. Однак згодом зірка взяла себе в руки.