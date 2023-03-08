Кара Делевінь розповіла, що призвело до нервового зриву, і чи впоралася вона з наслідками

За словами Кари, вона зуміла взяти себе в руки, і зараз набагато більше уваги приділяє своєму здоров'ю, зокрема й психічному.

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30-річна британська супермодель та акторка Кара Делевінь зізналася, що стрес і нервовий зрив, за яким мали змогу спостерігати мільйони людей, — результат "екзистенційної кризи" та "спіраль страждань" і вечірок. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю Vogue, ставши героїнею квітневого номера.

За словами Кари, раніше вона не готова була боротися зі своїми демонами, проте опинившись у "поганому місці", зрозуміла, що має зробити все, щоб повернути собі рівновагу та здоров'я.

"Я не була у терапевта три роки. Я просто відштовхнула всіх, що змусило мене усвідомити, наскільки я впала на дно. Я завжди думала, що роботу потрібно робити в погані часи, але насправді її потрібно робити в хороші часи. Роботу потрібно вести послідовно. Це ніколи не буде виправлено або повністю вилікувано, але я згодна з цим, і в цьому різниця", — наголосила знаменитість.

Делевінь каже, що брехала сама собі, вважаючи, що з її здоров'ям усе гаразд, але коли їй на очі потрапили її ж фото, зроблені папараці в аеропорту, де вона поводиться неадекватно і бігає в одних шкарпетках, протверезили її і дали зрозуміти, що має великі проблеми.

"Я не спала. Я була не в порядку. Це несамовито, тому що я думала, що розважаюсь, але в якийсь момент це було схоже на: "Добре, я погано виглядаю. Знаєте, іноді вам потрібна перевірка на реальність, тому в певному сенсі ці фото були чимось, за що треба бути вдячним", — зізналася модель.

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Героїня номера зазначила, що проблеми, які вона пережила, дозволили зрозуміти, скільки у її житті справжніх друзів, і наскільки вона кохана.

"З вересня мені просто потрібна була підтримка. Мені потрібно було почати спілкуватися. І мої старі друзі, яких я знаю з 13 років, всі підійшли, і ми почали плакати. Вони подивилися на мене і сказали: "Ти заслуговуєш на шанс порадіти".

Завдяки своїй роботі в терапії Кара зрозуміла, що їй потрібно перестати гнатися за ідеєю "швидкого рішення" для зцілення, і взяла на себе зобов'язання виконувати програму "12 кроків".

"Раніше я завжди прагнула швидкого лікування, вирушаючи, скажімо, на тижневий ретріт або на курс лікування травм, і це допомагало на хвилину, але ніколи не доходило до суті, глибші речі", — зізналася вона.

Кара акцентує увагу на тому, що справжнє лікування ніколи не буває миттєвим.

"Очевидно, що цей процес має свої злети і падіння, але я почала розуміти так багато. Люди хочуть, щоб моя історія була особливою після школи, де я просто кажу: "О, дивіться, я була наркоманкою, а тепер я твереза, і все. І це не так просто. Це не відбувається одразу…. Звичайно, я хочу, щоб все відбувалося миттєво — я думаю, особливо це покоління, ми хочемо, щоб усе відбувалося швидко, але мені довелося копнути глибше", — продовжила сповідь Делевінь.

Дівчина розповіла, що в глибоку депресію вона впала під час самоізоляції в період, коли вирував коронавірус.

"Я була одна, справді одна… це була найнижча точка. У мене щойно була повна екзистенційна криза. Все моє почуття причетності, все моє підтвердження — моя особистість, все — було так поглинуто роботою. І коли це зникло, я відчула, що у мене немає мети. Я просто нічого не вартувала без роботи, і це було страшно. Я дуже поринула у страждання, борсання та вечірки. Це був справді сумний час".

До карантину Кара вела дуже активне життя. Вона знімалася в успішних фільмах, розробила власну колекцію сумок із Mulberry, випустила роман і запустила власний бренд шампанського зі своїми сестрами та багато іншого. Проте все це супроводжувалося скандалами. Ширилися чутки, що Кара, яку друзі раніше називали "життям вечірки", вживала наркотики. Делевінь не заперечувала, що колись навіть думала про самогубство у розпал своєї слави.

Дитинство Кари, аристократки з народження, теж було простим. Її мати, яка мала зв'язки з королівською сім'єю, грала роль дебютантки з вищого суспільства у зовнішньому світі, але за лаштунками вона боролася з героїновою залежністю, і їй поставили діагноз біполярний розлад.

Карі вперше довелося зіткнутися зі зловживанням алкоголем, коли їй було лише сім років, коли вона зізналася, що вкрала келихи із шампанським на сімейному весіллі та прокинулася з похмілля. До 10 років вона зловживала снодійним, щоб упоратися з безсонням. До 15 років вона почала страждати від проблем із психікою і навіть почала практикувати членошкідництво.

Пройшовши лікування, зараз вона вчиться проживати щодня якісно та більше часу приділяти собі та своїм потребам. Зараз Кара зосереджена на своїй фертильності, оскільки хотіла стати матір'ю із 16 років. Вона поки не планує заводити дитину, але Делевінь, яка зустрічається зі співачкою Мінке (справжнє ім'я Лія Мейсон), робитиме кроки, щоб заморозити свої яйцеклітини.

Нагадаємо, Кара Делевінь повернулася у світське життя після нервового зриву.