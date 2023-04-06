Нове волосся, новий початок: Кара Делевінь дебютує зі свіжою зачіскою (фото)

Акторка, яка нещодавно пройшла курс терапії після пережитого нервового зриву, освіжила свій імідж.

Related video

Британська супермодель та акторка Кара Делевінь відрізала своє довге волосся, а знаменитий перукар Ріавна Капрі цього тижня продемонструвала шикарний новий боб зірки в Instagram.

"Краще, ніж вона коли-небудь виглядала", — написав один коментатор про хвилясте каре Делевінь, тоді як інші кидали смайли вогників і хвалили образ знаменитої акторки як "чудовий" і "приголомшливий".

Нині 30-річна зірка подіумів переживає серйозні зміни у житті. Минулого місяця вона розповіла Vogue про свої проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами та новий шлях до тверезості.

У відвертому інтерв'ю Кара докладно розповіла про своє недавнє перебування в реабілітаційному центрі, заявивши, що перегляд страшних фотографій, зроблених папараці в аеропорту, де вона поводиться неадекватно і бігає в одних шкарпетках, протверезили її і дали зрозуміти, що вона має величезні проблеми.

"В той момент було багато людей, які дуже хвилювалися, і це зрозуміло, — сказала вона для журналу. Насправді я не хвилювалася, але такою є природа хвороби".

Пройшовши лікування, зараз вона вчиться проживати щодня якісно та більше часу приділяти собі та своїм потребам. В даний час Кара зосереджена на своїй фертильності, оскільки хотіла стати матір'ю з 16 років. Вона поки не планує заводити дитину, але Делевінь, яка зустрічається зі співачкою Мінке (справжнє ім'я Лія Мейсон), робитиме кроки, щоб заморозити свої яйцеклітини.

Також Фокус писав, що посвіжіла Кара Делевінь вийшла у світ у зухвалому міні.