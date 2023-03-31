Посвіжіла Кара Делевінь вийшла на публіку в зухвалому міні

Драматизму образу Кари надавав незвичайний макіяж очей.

Related video

30-річна британська супермодель та актриса Кара Делевінь відвідала перший модний показ французького бренду Dior в індійському місті Мумбаї, з'явившись на заході в оригінальному образі.

Дівчина позувала фотографам у різнокольоровій короткій сукні у стилі кімоно з білою сорочкою та чорним поясом. Вона доповнила свій образ сріблястими босоніжками, кольє, браслетами та кільцями, а також сережками-кільцями. Проте родзинкою її ансамблю був її драматичний погляд. Кара вибрала димчасті тіні з мерехтливими чорними і сріблястими намистинами, схожими на краплі.

Волосся знаменитості було розпущене і розчесане на бічний проділ.

Кара Делевінь у Мумбаї з'явилася у різнокольоровому кімоно Фото: Getty

Останнім часом британська красуня радує шанувальників своїми модними виходами. Наприклад, на премії "Оскар" вона сяяла в червоній розкішній сукні з високим розрізом і діамантовими прикрасами.

Делевінь повертається у світське життя після серйозного нервового зриву, за яким її шанувальники могли спостерігати минулого року, коли вона в аеропорту поводилася настільки неадекватно, що її навіть не пустили на борт приватного літака. Родичі дівчини теж були стурбовані її станом, а сама Кара пізніше пояснила, що про себе дали знати постійні робочі навантаження.

Зараз модель прийшла у форму і знову бере активну участь у світських заходах та промо документального фільму про секс.

Раніше Фокус писав, що Делевінь розповіла, які б'юті-процедури пройшла перед церемонією "Оскар", щоб виглядати настільки карколомно.