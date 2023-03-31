Посвежевшая Кара Делевинь вышла в свет в дерзком мини

Драматизма образу Кары придавал необычный макияж глаз.

Related video

30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь посетила первый модный показ французского бренда Dior в индийском Мумбаи, появившись на мероприятии в очень оригинальном образе.

Девушка позировала фотографам в разноцветном коротком платье в стиле кимоно с белой рубашкой и черным поясом. Она дополнила свой образ серебристыми босоножками, колье, браслетами и кольцами, а также серьгами-кольцами. Однако изюминкой ее ансамбля был ее драматический взгляд. Кара выбрала дымчатые тени с мерцающими черными и серебристыми бусинами, похожими на капли.

Волосы знаменитости были распущены и расчесаны на боковой пробор.

Кара Делевинь в Мумбаи появилась в разноцветном кимоно Фото: Getty

В последнее время британская красавица радует поклонников своими модными выходами. Например, на премии "Оскар" она блистала в красном роскошном платье в пол с высоким разрезом и бриллиантовыми украшениями.

Делевинь возвращается в светскую жизнь после серьезного нервного срыва, за которым ее поклонники могли наблюдать в прошлом году, когда она в аэропорту вела себя настолько неадекватно, что ее даже не пустили на борт частного самолета. Родственники девушки тоже были обеспокоены ее состоянием, а сама Кара позже объяснила, что о себе дали знать постоянные рабочие нагрузки.

Сейчас модель пришла в форму и снова активно участвует в светских мероприятиях и промо документального фильма о сексе.

Ранее Фокус писал, что Делевинь рассказала, какие бьюти-процедуры прошла перед церемонией "Оскар", чтобы выглядеть настолько сногсшибательно.