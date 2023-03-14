Кара Делевинь рассказала о бьюти-процедурах перед "Оскаром"

Оказалось, что для своего дебюта на кинопремии модель потратила очень много времени и денег, включая маску из золота для век за 110 долларов.

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Кара Делевинь стала одной из звезд на 95-й кинопремии "Оскар" и выглядела просто потрясающе в красном платье от Elie Saab. Однако ее безупречный вид и макияж, как оказалось, обеспечила целая армия визажистов и солидный арсенал бьюти-средств. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Карнивал Роу" впервые была на "Оскаре", к тому же это был первый ее настолько масштабный выход в свет после того, как она призналась в интервью, что побывала в реабилитационном центре и уже не употребляет алкоголь около четырех месяцев.

Кара Делевинь на "Оскаре 2023"

Модель решила заняться собой после того, как папарацци сняли ее в ужасном состоянии в аэропорту, где она металась в одних носках и выглядела совершенно безумно. Это случилось в сентябре 2022 года и Кара призналась, что те снимки "заставили ее проснуться".

"Я не была у терапевта три года. Я просто оттолкнула всех, что заставило меня осознать, насколько плохо мне было", — призналась модель в недавнем интервью. Так что ее выход в свет был еще одним способом показать, что теперь она в порядке.

И Кара подготовилась очень основательно. На "Оскаре" в кинотеатре "Долби" она блистала в алом платье от Elie Saab, а на вечеринке Vanity Fair Oscars, проходившей в Центре Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз она появилась в платье с декольте от Del Core.

Но шикарных платьев было мало, чтобы выглядеть потрясающе, поэтому модель обратилась за помощью к визажистам.

Бьюти-процедуры Кары Делевинь перед "Оскаром"

И это обошлось дорого. Только сеанс ухода за лицом стоил 1250 долларов, также лазерное омоложение стоило около трех тысяч долалров, гидрогелевые патчи для глаз с золотом – 110 долларов.

Самыми дешевыми оказались накладные ресницы за пять долларов.

Но прежде, чем их приклеить, Кара прошла сеанс массажа, процедуру микротока, ультразвука, криотерапии, кислородной инфузии и прочих процедур, которые помогли добиться эффекта подтянутой и сияющей кожи, достойной "Оскара".

Визажист Кары Хун Ваннго сказал, что использовал патчи с золотом, чтобы освежить ее глаза, а потом сделал ей дымчато-розовый макияж глаз с накладными ресницами.

Кара Делевинь на "Оскаре 2023" Фото: Getty Images

"Для образа Кары на "Оскаре 2023" мы хотели создать современный классический, неподвластный времени образ кинозвезды", — сообщил визажист.

А парикмахер Даниэль Приано убрал ее волосы в гладкий пучок, чтобы они не закрывали ее лицо и не отвлекали внимание.

Хотя Кара известна своими образами супермоделей в модных фотосессиях и звездных мероприятиях, звезда "Убийств в одном здании" недавно призналась, что предпочитает не пользоваться косметикой и наслаждается свободой выглядеть "настоящей".

Кара Делевинь на Vanity Fair Oscars

"Я играла, когда работала моделью, потому что это не я — я не люблю краситься каждый день. Я не могу тратить час на подготовку в выходу", — пошутила модель и актриса, которая часто постит в соцсетях свои фото без макияжа.

Напомним, Кара Делевинь была одной из немногих, кто выбрал красное платье для "Оскара". Многие предпочли белые и светлые наряды.