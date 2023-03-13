Парад невест. Топ-10 белых образов на церемонии вручения "Оскар-2023"

Наряды белого цвета стали одним из главных трендов на церемонии вручения "Оскар-2023".

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В Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 95-я церемония "Оскар". Незадолго до мероприятия стало известно, что знаменитая красная дорожка кинопремии, оттенок которой был запатентован и даже имеет собственное название "Academy Red" впервые за 62 года будет не красной.

Для 95-й церемонии сделали ковер цвета шампанского, который описывали, как "мягкий и спокойный, как пляж в золотой час". Его изготовили за три недели до события и еще неделю он ехал в Лос-Анджелес. Над дорожкой, на потолочных сводах раскинули шатер цвета сиены, который, в сочетании с ковровым покрытием, дал эффект солнца во время заката.

В то время как неоновые яркие цвета доминировали на многих красных дорожках недавних премий, на церемонии вручения премии "Оскар 2023" многие звезды решили изменить традицию и отдать предпочтение образам в белом и теплых пастельных оттенках.

Фокус собрал топ-10 звездных нарядов, которые откровенно сливались с новой ковровой дорожкой "Оскара 2023" — цвета шампанского.

Мишель Йео

Мишель Йео Фото: Getty Images

Мишель Йео была триумфатором этой церемонии, получив статуэтку за фильм "Все, везде и сразу". 60-летняя актриса из Малайзии была одета в белое платье от Dior Haute Couture. Сшитый вручную наряд, который выбрала Йео, был создан из сетчатой вставки на вырезе и слоев перьевой бахромы на подоле. Звезда дополнила гламурный ансамбль бриллиантовым колье и серьгами.

Эмили Блант

Эмили Блант Фото: Getty Images

40-летняя актриса появилась на церемонии вручения "Оскар 2023" в элегантном белом платье Valentino без бретелек с длинными рукавами. Свой образ она дополнила туфлями на каблуках с ремешками и парой сережек Chopard с драгоценными камнями.

Tems

Tems Фото: Getty Images

27-летняя Темс, соавтор номинированной на премию "Оскар" песни Рианны "Lift Me Up" из фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", вызвала настоящий ажиотаж в Сети благодаря своему весьма странному выбору наряда для звездного мероприятия.

Артистка выбрала драматичное белое платье с длинным шлейфом и огромной накладкой на плече, которая, обернувшись, венчала ее голову. И хотя она, безусловно, впечатлила зрителей своим нарядом, после того, как ее фотографии из зала распространились по Сети, многие пользователи раскритиковали выбор образа, так как знаменитость полностью закрывала обзор гостям,сидящим позади нее.

София Карсон

София Карсон Фото: Getty Images

29-летняя актриса надела элегантное платье, которые напоминало свадебное и продемонстрировала прическу, казалось бы, вдохновленную Одри Хепберн. Выходя на дорожку "Оскара 2023" цвета шампанского, вокалистка позировала фотографам в белом платьи с утонченным вырезом на груди и атласным корсетом на талии. Верх платья плавно "перетекал" в длинную юбку из тюля с тонким шлейфом. Изюминкой образа стало сверкающее ожерелье, украшенное бриллиантами каплевидной и изумрудной огранки, а также семью крупными изумрудами.

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс Фото: Getty Images

Мишель Уильямс выглядела очаровательно на 95-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. 42-летняя актриса была одета в белое платье без бретелек с вышивкой пайетками на груди. Поверх элегантного платья она надела длинную прозрачную накидку с омбре из мерцающих стразов. В качестве аксессуаров она выбрала бриллиантовое колье Victoria и соответствующий браслет от Tiffany & Co, а также кольцо Schlumberger от роскошного ювелирного дома.

Ева Лонгория

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Ева Лонгория выглядела сногсшибательно, позируя на "красной" ковровой дорожке цвета шампанского. 47-летняя актриса надела прозрачное платье Zuhair Murad с глубоким v-образным вырезом, украшенное стразами и драгоценными камнями в богемном стиле. Платье из дизайнерской коллекции Spring/Summer ‘23 Couture идеально подошло звезде "Отчаянных домохозяек" для церемонии вручения "Оскара" в этом году.

Минди Калинг

Минди Калинг Фото: Getty Images

Минди Калинг привлекла всеобщее внимание воскресным праздничным вечером, когда она прибыла на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" в культовом театре Долби в Голливуде. 43-летняя актриса была в изготовленном на заказ белом платье Vera Wang, которое демонстрировало ее стройную фигуру. У платья Минди был пышный лиф с вырезами вокруг живота, которые переходили в талию с баской. Юбка плавно спадала фалдами, создавая стройный силуэт, а рукава-колокол с открытыми плечами добавляли элегантности и завершенности образу.

Холли Берри

Холли Берри Фото: Getty Images

56-летняя оскароносная актриса продемонстрировала подтянутые ноги в белом платье с откровенным разрезом. Платье от Tamara Ralph, украшенное золотыми розами, облегало ее тонкую талию, а также, имело заметный шлейф и сочеталось с металлическими золотистыми туфлями на шпильке.

Зои Салдана

Зои Салдана Фото: Getty Images

Зои посетила церемонию вручения премии "Оскар-2023", чтобы вручить трофей, а также поддержать четыре номинации научно-фантастического сиквела Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды", в котором она повторила свою роль воина На'ви Нейтири.

44-летняя актриса была в светло-розовом шелковом платьем от кутюр Fendi и туфлях в оттенок. Свой элегантный образ она подчеркнула платиновыми украшениями.

Руни Мара

Руни Мара Фото: Getty Images

37-летняя актриса предпочла кремовое платье из тюля с запахом, которое было завязано сзади внизу юбки, чтобы создать шлейф, идущий по "красной" ковровой дорожке цвета шампанского. Платье с открытыми плечами девушка подчеркнула многослойными бриллиантовыми колье-чокерами.

Напомним, ранее стало известно, кто стал лауреатом "Оскара". Никакой сенсации не произошло. Свои статуэтки забрали именно те, кто и предполагался.

Также Фокус писал о скучных нарядах "Оскара-2023".