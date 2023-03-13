Парад наречених. Топ 10 білих образів на церемонії вручення "Оскар-2023"

Наряди білого кольору стали одним із головних трендів на церемонії вручення "Оскар-2023".

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У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, 95-та церемонія "Оскар". Незадовго до заходу стало відомо, що знаменита червона доріжка кінопремії, відтінок якої був запатентований і навіть має власну назву Academy Red, уперше за 62 роки буде не червоною.

Для 95-ї церемонії зробили килим кольору шампанського, який описували як "м'який і спокійний, як пляж у золоту годину". Його виготовили за три тижні до події, і ще тиждень він їхав у Лос-Анджелес. Над доріжкою розкинули намет кольору сієни, який у поєднанні з килимовим покриттям дав ефект сонця під час заходу.

Тоді як неонові яскраві кольори домінували на багатьох червоних доріжках нещодавніх премій, на церемонії вручення премії "Оскар 2023" багато зірок вирішили змінити традицію та віддати перевагу образам у білому й теплих пастельних відтінках.

Фокус зібрав топ 10 зіркових нарядів, які відверто зливалися з новою доріжкою "Оскара 2023" кольору шампанського.

Мішель Єо

Мішель Єо Фото: Getty Images

Мішель Єо була тріумфаторкою цієї церемонії, отримавши статуетку за фільм "Все завжди і водночас". 60-річна акторка з Малайзії була одягнена в білу сукню від Dior Haute Couture. Зшите вручну вбрання, яке обрала Єо, було створено із сітчастої вставки на вирізі та шарів пір'яної бахроми на подолі. Зірка доповнила гламурний ансамбль діамантовим кольє та сережками.

Емілі Блант

Емілі Блант Фото: Getty Images

40-річна акторка з'явилася на церемонії вручення "Оскар 2023" в елегантній білій сукні Valentino без бретельок із довгими рукавами. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах із ремінцями та парою сережок Chopard із дорогоцінним камінням.

Tems

Tems Фото: Getty Images

27-річна Темс, співавторка номінованої на премію "Оскар" пісні Ріанни Lift Me Up із фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", викликала справжній ажіотаж у мережі завдяки своєму дивному вибору вбрання для зіркового заходу.

Артистка вибрала драматичну білу сукню з довгим шлейфом і величезною накладкою на плечі, яка, обернувшись, увінчала її голову. І хоча вона, безумовно, вразила глядачів своїм вбранням, після того, як її фотографії із зали поширилися в мережі, багато користувачів розкритикували вибір образу, оскільки знаменитість повністю закривала огляд гостям, які сиділи позаду неї.

Софія Карсон

Софія Карсон Фото: Getty Images

29-річна акторка одягла елегантну сукню, яка нагадувала весільну, та продемонструвала зачіску, натхненням для якої, здавалося б, була Одрі Гепберн. Виходячи на доріжку "Оскара 2023" кольору шампанського, вокалістка позувала фотографам у білій сукні з витонченим вирізом на грудях і атласним корсетом на талії. Верх сукні плавно перетікав у довгу спідницю з тюлю з тонким шлейфом. Родзинкою образу стало блискуче намисто, прикрашене діамантами краплеподібного та смарагдового ограновування, а також сімома великими смарагдами.

Мішель Вільямс

Мішель Вільямс Фото: Getty Images

Мішель Вільямс була чарівною на 95-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар", яка відбулася в неділю в Лос-Анджелесі. 42-річна акторка була одягнена в білу сукню без бретельок із вишивкою паєтками на грудях. Поверх елегантної сукні вона одягла довгу прозору накидку з омбре з мерехтливих стразів. Як аксесуари вона вибрала діамантове кольє Victoria та відповідний браслет від Tiffany & Co, а також кільце Schlumberger від розкішного ювелірного дому.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Єва Лонгорія мала надзвичайний вигляд, позуючи на "червоній" килимовій доріжці кольору шампанського. 47-річна акторка одягла прозору сукню Zuhair Murad із глибоким V-подібним вирізом, прикрашену стразами та коштовним камінням у богемному стилі. Сукня з дизайнерської колекції Spring/Summer '23 Couture ідеально пасувала зірці "Відчайдушних домогосподарок" для церемонії вручення "Оскара" цього року.

Мінді Калінг

Мінді Калінг Фото: Getty Images

Мінді Калінг привернула загальну увагу недільного святкового вечора, коли вона прибула на 95-у церемонію вручення премії "Оскар" у культовому театрі "Долбі" в Голлівуді. 43-річна акторка була у виготовленій на замовлення білій сукні Vera Wang, яка демонструвала її струнку фігуру. Сукня Мінді мала пишний ліф із вирізами навколо живота, які переходили в талію з баскою. Спідниця плавно спадала фалдами, створюючи стрункий силует, а рукави-дзвоники з відкритими плечима додавали елегантності й завершеності образу.

Геллі Беррі

Геллі Беррі Фото: Getty Images

56-річна оскароносна акторка продемонструвала підтягнуті ноги в білій сукні з відвертим розрізом. Сукня від Tamara Ralph, прикрашена золотими трояндами, облягала її тонку талію, а також мала помітний шлейф і поєднувалася з металевими золотистими туфлями на шпильці.

Зої Салдана

Зої Салдана Фото: Getty Images

Зої відвідала церемонію вручення премії "Оскар-2023", щоб вручити трофей, а також підтримати чотири номінації науково-фантастичного сиквела Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води", де вона повторила свою роль воїна Наві Нейтірі.

44-річна акторка була у світло-рожевій шовковій сукні від кутюр Fendi й туфлях того ж відтінку. Свій елегантний образ вона підкреслила платиновими прикрасами.

Руні Мара

Руні Мара Фото: Getty Images

37-річна акторка віддала перевагу кремовій сукні з тюлю із запахом, яка була зав'язана ззаду внизу на спідниці, щоб створити шлейф, що йде по "червоній" килимовій доріжці кольору шампанського. Сукню з відкритими плечима дівчина підкреслила багатошаровим діамантовим кольє-чокером.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто став лауреатом "Оскара". Жодної сенсації не сталося. Свої статуетки забрали саме ті, кого й передбачали.

Також Фокус писав про нудні вбрання "Оскара-2023".