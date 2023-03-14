Кара Делевінь розповіла про б'юті-процедури перед "Оскаром"

Виявилося, що для свого дебюту на кінопремії модель витратила дуже багато часу та грошей, включаючи маску із золота для повік за 110 доларів.

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Кара Делевінь стала однією із зірок на 95-й кінопремії "Оскар" і мала просто чудовий вигляд у червоній сукні від Elie Saab. Однак її бездоганний вигляд і макіяж, як виявилося, забезпечила ціла армія візажистів і солідний арсенал б'юті-засобів. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Карнівал Роу" вперше була на "Оскарі", до того ж це був перший її настільки масштабний вихід після того, як вона зізналася в інтерв'ю, що побувала в реабілітаційному центрі та вже не вживає алкоголю близько чотирьох місяців.

Кара Делевінь на "Оскарі 2023"

Модель вирішила зайнятися собою після того, як папараці зняли її в жахливому стані в аеропорту, де вона металася в одних шкарпетках і здавалася шаленою. Це сталося у вересні 2022 року, і Кара зізналася, що ті знімки "змусили її прокинутися".

"Я не була в терапевта три роки. Я просто відштовхнула всіх, що змусило мене усвідомити, наскільки мені було погано", — зізналася модель у недавньому інтерв'ю. Так що її поява була ще одним способом показати, що тепер вона в порядку.

І Кара підготувалася дуже ґрунтовно. На "Оскарі" в кінотеатрі "Долбі" вона сяяла в червоній сукні від Elie Saab, а на вечірці Vanity Fair Oscars, що проходила в Центрі Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз, вона з'явилася в сукні з декольте від Del Core.

Але шикарних суконь було мало, щоб мати приголомшливий вигляд, тому модель звернулася за допомогою до візажистів.

Б'юті-процедури Кари Делевінь перед "Оскаром"

І це коштувало дорого. Тільки сеанс догляду за обличчям коштував 1250 доларів, також лазерне омолодження коштувало близько трьох тисяч доларів, гідрогелеві патчі для очей із золотом — 110 доларів.

Найдешевшими виявилися накладні вії за п'ять доларів.

Але перш ніж їх приклеїти, Кара пройшла сеанс масажу, процедуру мікроструму, ультразвуку, кріотерапії, кисневої інфузії та інших процедур, які допомогли досягти ефекту підтягнутої та сяйливої шкіри, гідної "Оскара".

Візажист Кари Хун Ваннго сказав, що використав патчі із золотом, щоб освіжити її очі, а потім зробив їй димчасто-рожевий макіяж очей із накладними віями.

Кара Делевінь на "Оскарі 2023" Фото: Getty Images

"Для образу Кари на "Оскарі 2023" ми хотіли створити сучасний класичний, непідвладний часу образ кінозірки", — повідомив візажист.

А перукар Даніель Пріано прибрав її волосся в гладкий пучок, щоб воно не закривало її обличчя та не відволікало увагу.

Хоча Кара відома своїми образами супермоделей у модних фотосесіях і зіркових заходах, зірка "Вбивств в одному будинку" нещодавно зізналася, що вважає за краще не користуватися косметикою та насолоджується свободою бути "справжньою".

Кара Делевінь на Vanity Fair Oscars

"Я грала, коли працювала моделлю, тому що це не я — я не люблю фарбуватися щодня. Я не можу витрачати годину на підготовку для виходу", — пожартувала модель і акторка, яка часто постить у соцмережах свої фото без макіяжу.

Нагадаємо, Кара Делевінь була однією з небагатьох, хто вибрав червону сукню для "Оскара". Багато хто віддав перевагу білим і світлим вбранням.