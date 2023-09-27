Кара Делевінь показала нове татуювання з орфографічною помилкою
Виявилося, що татуювальник моделі припустився помилки в поясненні італійського слова Dormiveglia
Кара Делевінь, звісно, не новачок у татуюваннях: на її тілі вже понад 20 татуювань. Але останній витвір драматичного боді-арту Кари викликав подив серед її шанувальників. Бо слово було написано з помилкою. Про це пише Daily Mail.
31-річна британська супермодель позувала топлес, щоб продемонструвати нове абстрактне татуювання жіночого обличчя на руці над літерами "Dormiveglia" — це італійське слово, що означає "напівнепритомний стан", або "напівсон".
Але татуювальник Маттео Наджероні, написавши пояснення слова на тілі моделі. Зробив помилку, написавши замість waking (пробудження) слово walking (ходьба).
І в підсумку вийшло, що напис на тілі Кари свідчить: "Dormiveglia: простір, що простягається між сном і ходьбою", замість "сном і пробудженням".
"Ні... ти неправильно написав, це має бути "неспання", а не "ходьба", — написав один коментатор, на що татуювальник роздратовано відповів: "Можливо, ми вибрали саме це слово?".
До того ж йому довелося пояснювати шанувальникам моделі, чому вона позує оголеною по пояс. Довелося втрутитися самій Карі, яка пояснила, що так татуювання видно краще і вона сама зняла одяг, без жодного примусу.
"Я перфекціоністка, особливо коли справа стосується фотографії, і я намагалася зробити щось красиве. Усі заспокойтеся, будь ласка. Дякую", — написала модель.
Пізніше Наджероні написав: "Чому "оголена"? Чому "ходьба", а не "неспання"? Можливо, тому, що в кожного своє бачення".
Делевінь зробила своє перше татуювання — голову лева — на пальці ще 2013 року. Відтоді у неї з'явилося кілька красивих і досить химерних малюнків, зокрема величезна троянда на боці і напис "зроблено в Англії" на ступні.
У неї також є пара очей на потилиці, ініціали колишньої дівчини Ешлі Бенсон на ребрах і слово "solemate" на ступні — таке саме татуювання є і в її подруги Кайї Гербер.
Утім, нещодавно Кара заявила, що хотіла б позбутися деяких малюнків на тілі, бо це необхідно для її "нового старту".
Кара Делевінь відкрито розповіла про те, що стала непитущою і як це нарешті дало їй змогу "довіряти" собі після багатьох років спроб впоратися зі своєю раптовою славою.
"Раніше я не довіряла собі. Я постійно сумнівалася в собі. Було багато занепокоєння. Тепер я просто почуваюся вільною від усього цього", — розповіла вона.
Не виключено, що зводячи татуювання, Кара позбудеться і ініціалів Ешлі Бенсон. Її колишня дівчина вже завела нові стосунки і збирається заміж за спадкоємця нафтових мільярдів і тусовщика середини 2000-х Брендона Девіса.