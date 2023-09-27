Кара Делевінь показала нове татуювання з орфографічною помилкою

Виявилося, що татуювальник моделі припустився помилки в поясненні італійського слова Dormiveglia

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Кара Делевінь, звісно, не новачок у татуюваннях: на її тілі вже понад 20 татуювань. Але останній витвір драматичного боді-арту Кари викликав подив серед її шанувальників. Бо слово було написано з помилкою. Про це пише Daily Mail.

31-річна британська супермодель позувала топлес, щоб продемонструвати нове абстрактне татуювання жіночого обличчя на руці над літерами "Dormiveglia" — це італійське слово, що означає "напівнепритомний стан", або "напівсон".

Кара Делевінь та її нові татуювання

Але татуювальник Маттео Наджероні, написавши пояснення слова на тілі моделі. Зробив помилку, написавши замість waking (пробудження) слово walking (ходьба).

І в підсумку вийшло, що напис на тілі Кари свідчить: "Dormiveglia: простір, що простягається між сном і ходьбою", замість "сном і пробудженням".

"Ні... ти неправильно написав, це має бути "неспання", а не "ходьба", — написав один коментатор, на що татуювальник роздратовано відповів: "Можливо, ми вибрали саме це слово?".

До того ж йому довелося пояснювати шанувальникам моделі, чому вона позує оголеною по пояс. Довелося втрутитися самій Карі, яка пояснила, що так татуювання видно краще і вона сама зняла одяг, без жодного примусу.

"Я перфекціоністка, особливо коли справа стосується фотографії, і я намагалася зробити щось красиве. Усі заспокойтеся, будь ласка. Дякую", — написала модель.

Пізніше Наджероні написав: "Чому "оголена"? Чому "ходьба", а не "неспання"? Можливо, тому, що в кожного своє бачення".

Делевінь зробила своє перше татуювання — голову лева — на пальці ще 2013 року. Відтоді у неї з'явилося кілька красивих і досить химерних малюнків, зокрема величезна троянда на боці і напис "зроблено в Англії" на ступні.

Кара Делевінь та її татуювання

У неї також є пара очей на потилиці, ініціали колишньої дівчини Ешлі Бенсон на ребрах і слово "solemate" на ступні — таке саме татуювання є і в її подруги Кайї Гербер.

Кара Делевінь та її татуювання

Утім, нещодавно Кара заявила, що хотіла б позбутися деяких малюнків на тілі, бо це необхідно для її "нового старту".

Кара Делевінь відкрито розповіла про те, що стала непитущою і як це нарешті дало їй змогу "довіряти" собі після багатьох років спроб впоратися зі своєю раптовою славою.

"Раніше я не довіряла собі. Я постійно сумнівалася в собі. Було багато занепокоєння. Тепер я просто почуваюся вільною від усього цього", — розповіла вона.

Не виключено, що зводячи татуювання, Кара позбудеться і ініціалів Ешлі Бенсон. Її колишня дівчина вже завела нові стосунки і збирається заміж за спадкоємця нафтових мільярдів і тусовщика середини 2000-х Брендона Девіса.