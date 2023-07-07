Колишня дівчина Кари Делевінь виходить заміж за нафтового магната
Зірка "Милих ошуканок" Ешлі Бенсон заручена зі своїм бойфрендом Брендоном Девісом.
Колишня дівчина Кари Делевінь, актриса Ешлі Бенсон, виходить заміж за спадкоємця нафтових мільярдів і тусовника середини 2000-х Брендона Девіса. Дівчина вже похвалилася каблучкою з величезним діамантом. Про це пише Daily Mail.
33-річна акторка, яка зустрічалася з репером G-Eazy і моделлю Карою Делевінь, поділилася цією новиною, продемонструвавши свою обручку з діамантом в Instagram.
Згідно з її постами, Брендон освідчився Ешлі під час романтичної вечері.
Він назвав її "коханням усього життя" в пості у своїх сторіз в Instagram, а Ешлі написала у відповідь: "Мій найкращий друг, я люблю тебе".
Пара почала зустрічатися в січні цього року, але вони знайомі вже багато років і часто веселилися разом на вечірках.
"У них багато спільних друзів, вони дуже веселі і дуже товариські люди", — повідомило джерело.
Брендон прославився своїми численними романами. Він зустрічався з Ліндсі Лохан, Періс Гілтон, Мішею Бартон і моделлю Брітні Гастіно.
Ешлі 2021 року оголосила про свою пансексуальність, заявивши в інтерв'ю, що "річ у тому, з ким я спілкуюся, а не в гендері".
Вона зустрічалася з Кордом Оверстрітом з Glee і близьким другом Джастіна Бібера Раяном Гудом, але її стосунки з британською моделлю Карою Делевінь набули найбільшого розголосу.
Вони познайомилися на зйомках фільму "Її запах", де грали коханок Кессі та Роксі з гурту Akergirls.
Ходять чутки, що Кара була першою дівчиною, з якою Ешлі почала зустрічатися.
Вони тримали свої стосунки в таємниці від громадськості і рідко з'являлися на заходах.
Але в травні 2019 року фото Ешлі та Кари, які тягнуть пристосування для сексу в будинок, стало вірусним.
Кара й Ешлі продемонстрували своє кохання під час Тижня моди в Мілані в лютому 2020 року, але розлучилися всього за кілька місяців, у травні.
Того ж місяця Ешлі була помічена з репером G-Eazy.
Нагадаємо, зараз у Кари Делевінь стосунки зі співачкою Мінкі. Але модель не надто часто з'являється з нею на публіці.