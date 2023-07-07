Колишня дівчина Кари Делевінь виходить заміж за нафтового магната

Зірка "Милих ошуканок" Ешлі Бенсон заручена зі своїм бойфрендом Брендоном Девісом.

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Колишня дівчина Кари Делевінь, актриса Ешлі Бенсон, виходить заміж за спадкоємця нафтових мільярдів і тусовника середини 2000-х Брендона Девіса. Дівчина вже похвалилася каблучкою з величезним діамантом. Про це пише Daily Mail.

33-річна акторка, яка зустрічалася з репером G-Eazy і моделлю Карою Делевінь, поділилася цією новиною, продемонструвавши свою обручку з діамантом в Instagram.

Згідно з її постами, Брендон освідчився Ешлі під час романтичної вечері.

Ешлі Бенсон і Брендон Девіс

Він назвав її "коханням усього життя" в пості у своїх сторіз в Instagram, а Ешлі написала у відповідь: "Мій найкращий друг, я люблю тебе".

Пара почала зустрічатися в січні цього року, але вони знайомі вже багато років і часто веселилися разом на вечірках.

"У них багато спільних друзів, вони дуже веселі і дуже товариські люди", — повідомило джерело.

Каблучка Ешлі Бенсон Фото: Скриншот

Брендон прославився своїми численними романами. Він зустрічався з Ліндсі Лохан, Періс Гілтон, Мішею Бартон і моделлю Брітні Гастіно.

Ешлі 2021 року оголосила про свою пансексуальність, заявивши в інтерв'ю, що "річ у тому, з ким я спілкуюся, а не в гендері".

Вона зустрічалася з Кордом Оверстрітом з Glee і близьким другом Джастіна Бібера Раяном Гудом, але її стосунки з британською моделлю Карою Делевінь набули найбільшого розголосу.

Вони познайомилися на зйомках фільму "Її запах", де грали коханок Кессі та Роксі з гурту Akergirls.

Ходять чутки, що Кара була першою дівчиною, з якою Ешлі почала зустрічатися.

Вони тримали свої стосунки в таємниці від громадськості і рідко з'являлися на заходах.

Але в травні 2019 року фото Ешлі та Кари, які тягнуть пристосування для сексу в будинок, стало вірусним.

Кара й Ешлі продемонстрували своє кохання під час Тижня моди в Мілані в лютому 2020 року, але розлучилися всього за кілька місяців, у травні.

Того ж місяця Ешлі була помічена з репером G-Eazy.

Нагадаємо, зараз у Кари Делевінь стосунки зі співачкою Мінкі. Але модель не надто часто з'являється з нею на публіці.