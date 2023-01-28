Кара Делевінь уперше за тривалий час з'явилася на публіці (фото)

Раніше знаменитість підозрювали у серйозних проблемах зі здоров'ям.

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30-річна англійська модель та акторка Кара Делевінь вперше за тривалий час вийшла у світ. Про це пише Daily Mail.

Зірку соцмереж помітили у Лос-Анджелесі разом з її дівчиною Мінкі. Закохані були одягнуті у спортивні аутфіти — темні топи, легінси Nike та кофти у стилі мілітарі від Anaheim Hillbillies. Кара додала до свого образу рожеву шапку та білі кросівки. Тим часом кохана моделі обрала темну кепку та сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Кара Делевінь зі своєю дівчиною

У 2022 році навколо теми психічного здоров'я моделі ходили різні чутки, зокрема про вживання Карою заборонених речовин. Оскільки дивна поведінка знаменитості на публіці вказувала на її явні проблеми. Спочатку Делевінь помітили на фестивалі Burning Man, під час якого вона не милася тиждень та виглядала доволі дивно.

Згодом 30-річну зірку "зловили" папараці в аеропорту, де вона ходила в шкарпетках.

Через деякий час хорошу подругу Кари Делевінь, австралійську акторку Марго Роббі, помітили при виході з дому моделі у сльозах. Це дало чергові приводи для обговорення ймовірних проблеми зі здоров'ям Делевінь.

[ + – ] Кара Делевінь Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кара Делевінь розповіла, що хотіла накласти на себе руки.

Також Фокус писав про сукню із суцільних розрізів, яку раніше продемонструвала Кара Делевінь.