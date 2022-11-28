Кара Делевінь зізналася, чому хотіла покінчити життя самогубством

Супермодель дуже довго вважала себе ненормальною через потяг до жінок.

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30-річна британська супермодель і актриса Кара Делевінь зізналася, що створення документального фільму "Планета сексу" змінило прийняття нею своєї бісексуальності, і тепер, після багатьох років боротьби з внутрішньою гомофобією і почуттям сорому, що калічить, вона почувається комфортно. Про це розповіла в інтерв'ю Mirror.

Кара, у якої більше тривалих стосунків з жінками, ніж з чоловіками, сподівається, що фільм допоможе іншим людям, які переживають подібний досвід.

"Це дуже сильно змінило моє життя. Зараз я щасливіша, ніж будь-коли. Я дуже, дуже пишаюся тим, що ми створили", — наголосила Делевінь.

Модель зізналася, що не могла ні з ким говорити про свої сексуальні вподобання, тому що відчувала сором і думала, що вона ненормальна.

"Я думала про те, щоб накласти на себе руки, як робила це кілька разів, і я так рада, що не зробила цього, тому що, якщо я можу допомогти будь-якій іншій дитині, це означає для мене цілий світ. Це багато означає для тої маленької дивної дитини, якою я була", — додала Кара.

Нещодавно психічне здоров'я Делевінь викликало серйозну тривогу у її родичів і шанувальників. Це сталося на початку вересня. Актриса проводила час на знаменитому фестивалі Burning Man, і мала вирушати додому. Але до аеропорту вона прибула у вкрай нестабільному стані. Вона бігала в одних шкарпетках, багато курила і з кимось лаялася телефоном. У результаті на борт літака її та її собаку Альфі не пустили, і Карі довелося виїхати з аеропорту машиною, на якій вона туди й прибула.

Після інциденту вона деякий час не з'являлася на публіці, що спричинило ще більше чуток. Однак зараз дівчина зайнята просуванням шестисерійного документального фільму про сексуальність і потяг "Планета сексу" і все частіше з'являється на червоних доріжках.