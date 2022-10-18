Кара Делевінь посвіжіла та з'явилася на публіці в чорній мінісукні

Супермодель мала здоровий і впевнений у собі вигляд.

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30-річна британська супермодель і акторка Кара Делевінь, яка нещодавно налякала своїх шанувальників неадекватною поведінкою в каліфорнійському аеропорту, знову з'явилася на публіці. Дівчина взяла участь у фотоколі Фрімантла в межах MIPCOM 2022 у Каннах, до того ж мала на килимовій доріжці цілком здоровий вигляд, незважаючи на чутки про проблеми з наркотиками, пише Page Six.

На заході вона з'явилася в елегантній чорній мінісукні з вирізом і без бретельок. Вбрання вона доповнила туфлями з гострим носком і простим золотим намистом.

Волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очі.

[ + – ] Кара Делевінь зупинила свій вибір на чорному ансамблі Фото: Getty Images

Ця друга поява Делевінь на публіці з того часу, як фото й відео з нею в неконтрольованому стані облетіли всі світові ЗМІ. Наприкінці минулого місяця вона відвідала Paris Fashion Week, на якому були представлені моделі її колаборації Cara Loves Karl із покійним креативним директором Chanel Карлом Лагерфельдом. За тиждень до паризького Тижня моди Кара безвісти зникла з вечірки з нагоди запуску колекції на Тижні моди в Нью-Йорку.

Нагадаємо, на початку вересня Кару Делевінь не пустили на борт приватного літака Jay-Z Puma в аеропорту Ван-Найс у Каліфорнії, оскільки вона поводилася дуже дивно. Дівчина бігала босоніж по території, багато курила та з кимось лаялася телефоном.

Сім'я супермоделі змушена була відреагувати на те, що сталося, враховуючи градус уваги. Вони почали шукати спосіб допомогти їй, аж до "примусового втручання".

На деякий час Кара зникла з інфопростору, проте преса намагалася дізнатися, що з нею. Чергову хвилю чуток про те, що з нею не все гаразд, журналісти рознесли після того, як побачили акторку та подругу моделі Марго Роббі, яка виходила з дому Кари та витирала сльози.