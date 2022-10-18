Посвежевшая Кара Делевинь появилась на публике в черном мини-платье

Супермодель выглядела здоровой и уверенной в себе.

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30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь, которая недавно напугала своих поклонников неадекватным поведением в калифорнийском аэропорту, снова появилась на публике. Девушка приняла участие в фотоколле Фримантла в рамках MIPCOM 2022 в Каннах, причем выглядела на ковровой дорожке вполне здоровой, несмотря на слухи о проблемах с наркотиками, пишет Page Six.

На мероприятии она появилась в элегантном черном мини-платье с вырезом и без бретелек. Наряд она дополнила туфлями с острым носком и простым золотым ожерельем.

Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.

[ + – ] Кара Делевинь остановила свой выбор на черном ансамбле Фото: Getty Images

Это второе появление Делевинь на публике с тех пор, как фото и видео с ней в неконтролируемом состоянии облетели все мировые СМИ. В конце прошлого месяца она посетила Paris Fashion Week, на котором были представлены модели ее коллаборации Cara Loves Karl с покойным креативным директором Chanel Карлом Лагерфельдом. За неделю до парижской Недели моды Кара без вести пропала с вечеринки по случаю запуска коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.

Напомним, в начале сентября Кару Делевинь не пустили на борт частного самолета Jay-Z Puma в аэропорту Ван-Найс в Калифорнии, поскольку она вела себя очень странно. Девушка бегала босиком по территории, много курила и с кем-то ругалась по телефону.

Семья супермодели вынуждена была отреагировать на произошедшее, учитывая градус внимания. Они начали искать способ помочь ей, вплоть до "принудительного вмешательства".

На некоторое время Кара исчезла из информпространства, однако пресса пыталась узнать, что с ней. Так, очередную волну слухов о том, что с ней не все в порядке, журналисты разнесли после того, как увидели выходящую из дома Кары актрису и подругу модели Марго Робби, которая вытирала слезы.