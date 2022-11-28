Кара Делевинь призналась, почему хотела покончить жизнь самоубийством

Супермодель очень долго считала себя ненормальной из-за влечения к женщинам.

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30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь призналась, что создание документального фильма "Планета секса" изменило принятие ею своей бисексуальности, и теперь, после многих лет борьбы с внутренней гомофобией и калечащим чувством стыда она чувствует себя комфортно. Об этом девушка рассказала в интервью Mirror.

Кара, у которой больше длительных отношений с женщинами, чем с мужчинами, надеется, что фильм поможет другим людям, переживающим подобный опыт.

"Это очень сильно изменило мою жизнь. Сейчас я счастливее, чем когда-либо. Я очень, очень горжусь тем, что мы создали", – подчеркнула Делевинь.

Модель призналась, что не могла ни с кем говорить о своих сексуальных предпочтениях, потому что испытывала стыд и думала, что она ненормальная.

"Я думала о том, чтобы покончить с собой, как делала это несколько раз, и я так рада, что не сделала этого, потому что, если я могу помочь любому другому ребенку, это значит для меня целый мир. Это много значит для того маленького странного ребенка, которым я была", – добавила Кара.

Не так давно психическое здоровье Делевинь вызвало серьезную тревогу у ее родственников и поклонников. Это произошло в начале сентября. Актриса проводила время на знаменитом фестивале Burning Man, и должна была отправляться домой. Но в аэропорт она прибыла в крайне нестабильном состоянии. Она бегала в одних носках, много курила и с кем-то ругалась по телефону. В итоге на борт самолета ее и ее собаку Альфи не пустили, и Каре пришлось уехать из аэропорта на машине, на которой она туда и прибыла.

После инцидента она некоторое время не появлялась на публике, что породило еще больше слухов. Однако сейчас девушка занята продвижением шестисерийного документального фильма о сексуальности и влечении "Планета секса" и все чаще появляется на красных дорожках.