Кара Делевинь впервые за длительное время появилась на публике (фото)

Раньше знаменитость подозревали в серьезных проблемах со здоровьем.

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30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь впервые за долгое время вышла в свет. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду соцсетей заметили в Лос-Анджелесе вместе с ее девушкой Минки. Влюбленные были одеты в спортивные аутфиты – темные топы, леггинсы Nike и кофты в стиле милитари от Anaheim Hillbillies. Кара добавила к своему образу розовую шапку и белые кроссовки. Тем временем возлюбленная модели выбрала темную кепку и солнцезащитные очки.

[ + – ] Кара Делевинь со своей девушкой

В 2022 году вокруг темы психического здоровья модели ходили разные слухи, в частности об употреблении Карой запрещенных веществ. Поскольку странное поведение знаменитости на публике указывало на ее очевидные проблемы. Сначала Делевинь заметили на фестивале Burning Man, во время которого она не мылась неделю и выглядела странно. Впоследствии 30-летнюю звезду "поймали" папарацци в аэропорту, где она ходила в носках.

Спустя время хорошую подругу Кары Делевинь, австралийскую актрису Марго Робби, заметили при выходе из дома модели в слезах. Это дало очередные поводы для обсуждения возможных проблем со здоровьем Делевинь.

[ + – ] Кара Делевинь Фото: Getty Images

Напомним, Кара Делевинь рассказала, что хотела покончить с собой.

Также Фокус писал о платье из сплошных разрезов, которое ранее продемонстрировала Кара Делевинь.