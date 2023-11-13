Может решить проблемы под Бахмутом: в Украине создали универсальный наземный дрон (видео)

Легкий и малозаметный аппарат стоимостью 350 тысяч гривен может закладывать или обезвреживать взрывчатку, помогая украинским воинам во время штурмов.

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Владимир Яценко, сооснователь monobank и создатель беспилотника "Довбуш", разработал универсальный наземный дрон, который предназначен для различных задач. Об этом создатель беспилотника рассказал в эфире национального телемарафона.

Яценко заявил, что в современной войне необходимы наземные дроны, так как крупная военная техника, такая как танки и бронетранспортеры, очень уязвима в нынешних условиях на поле боя. Он отметил, что современная парадигма войны ставит акцент на уменьшение размеров вооружения и подталкивает к использованию беспилотных машин.

"Уменьшение размера в самолетах, в БПЛА, в наземных дронах, в дронах, работающие на воде и под водой — вот это направление, которое кстати определил господин Залужный в своем эссе, оно критически важно сейчас для нашей армии. Поэтому сейчас мы уже на завершающем этапе нашей новой разработки — это колесные наземные дроны, которые будут использоваться на "нуле"", — сказал Владимир Яценко.

Создатель нового беспилотника объяснил, что разработал колесные наземные дроны, которые могут транспортировать раненых, перевозить боекомплект, делать разминирование, а также заминировать территории. Он описал характеристики таких дронов, включая дальность более 10 км и срок работы в четыре часа. Разработчик добавил, что его универсальный модуль может как подвозить боекомплект военным, так и вывозить с поля боя раненых.

Кроме того Яценко подчеркнул важность наземных дронов для выполнения задач штурмовых подразделений и разминирования на вражеской территории. Дрон тянет за собой специальное оборудование. За один проход он может разминировать полосу длиной более 100 метров и шириной где-то 5 метров. И так на 200, 300, 400 метров может прорубать проходы в минных полях. Стоит такой дрон в массовом производстве примерно 300 — 350 тысяч гривен.

"То есть все основные задачи, которые сейчас выполняют штурмовые подразделения на том же Запорожском или Бахмутском направлении, безусловно могли бы решаться с помощью этих дронов", — сказал разработчик техники.

Он отметил, что небольшие и легкие наземные дроны могут эффективно выполнять задачи, не подвергаясь атакам вражеских БПЛА или артиллерии. В отличие от больших машин для разминирования, наземные дроны более незаметны и более легкие, что позволяет им избегать поражения от противотанковых и противопехотных мин.

Владимир Яценко отметил, что многие люди проявляют интерес к наземным дронам и готовы платить за их использование. Он подчеркнул, что разминирование является критически важной функцией, от которой зависит прогресс армии и уменьшение потерь военных. В заключение создатель нового беспилотника добавил, что наземные дроны более эффективны в выполнении задач разминирования, поскольку они могут избегать поражения и быстро продвигаться по минным полям врага.

Ранее мы писали о том, что украинцы собирают ударные дроны "Довбуш Т20" и "Котыгорошко". Руководитель команды разработчиков Владимир Яценко объяснил, как работают новые беспилотники и как они усилят украинскую армию.

Также в конце сентября стало известно, что в Виннице создали наземный дрон, "неуязвимый" для мин. Беспилотник оснастили шинами низкого давления, которые не провоцируют взрыв, даже если он наезжает на мину.