Минер, разведчик и камикадзе: украинцы показали универсальный наземный дрон (фото)

Компактный аппарат может нести на себе до 12 килограмм полезной нагрузки. Прототип беспилотника успешно прошел испытания на Бахмутском направлении, уничтожив один вражеский БТР.

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В Украине разработали дрон на универсальной гусеничной платформе, который может использоваться для минирования, разведки и нанесения ударов. Об этом сообщила платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени Brave Inventor в Facebook.

Сообщается, что беспилотник гарантированно работает на расстоянии одного километра, обладает высокими ходовыми характеристиками, а также высокой грузоподъемностью при компактных размерах. При этом оператору не нужно находиться в зоне прямой видимости дрона — для коррекции используется квадрокоптер.

"Минер, разведчик и камикадзе в одной универсальной платформе", — отметили авторы публикации.

Универсальная гусеничная платформа Фото: Brave Inventors

На официальном сайте платформы сказано, что прототип дрона уже прошел удачные испытания в зоне боевых действий в районе Бахмута, и даже уничтожил один вражеский БТР.

Характеристики дрона:

длина 700 мм;

ширина 350 мм;

электропривод 6-12 в;

моторы 700 размера;

подвеска независимая, торсионная;

траки имеют цевочное зацепление;

аппаратура управления Skudroid H16;

полезная нагрузка 12 кг.

Универсальная гусеничная платформа Фото: Brave Inventors

Напомним, ВСУ уже активно применяют на фронте наземный комплекс VEPR, разработанный украинской командой. По словам руководителя проекта, беспилотник способен эвакуировать раненых с поля боя, доставлять боеприпасы, устанавливать минные заграждения, искать проходы по минных полям или минировать поля, подрывать объекты или вражескую технику, оставаясь невредимым.

Ранее, 13 ноября, сооснователь monobank и создатель беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко сообщил, что разработал универсальный наземный дрон, который может закладывать или обезвреживать взрывчатку, помогая украинским воинам во время штурмов.