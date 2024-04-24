Минер, разведчик и камикадзе: украинцы показали универсальный наземный дрон (фото)
Компактный аппарат может нести на себе до 12 килограмм полезной нагрузки. Прототип беспилотника успешно прошел испытания на Бахмутском направлении, уничтожив один вражеский БТР.
В Украине разработали дрон на универсальной гусеничной платформе, который может использоваться для минирования, разведки и нанесения ударов. Об этом сообщила платформа современных украинских изделий и изобретений военного времени Brave Inventor в Facebook.
Сообщается, что беспилотник гарантированно работает на расстоянии одного километра, обладает высокими ходовыми характеристиками, а также высокой грузоподъемностью при компактных размерах. При этом оператору не нужно находиться в зоне прямой видимости дрона — для коррекции используется квадрокоптер.
"Минер, разведчик и камикадзе в одной универсальной платформе", — отметили авторы публикации.
На официальном сайте платформы сказано, что прототип дрона уже прошел удачные испытания в зоне боевых действий в районе Бахмута, и даже уничтожил один вражеский БТР.
Характеристики дрона:
- длина 700 мм;
- ширина 350 мм;
- электропривод 6-12 в;
- моторы 700 размера;
- подвеска независимая, торсионная;
- траки имеют цевочное зацепление;
- аппаратура управления Skudroid H16;
- полезная нагрузка 12 кг.
Напомним, ВСУ уже активно применяют на фронте наземный комплекс VEPR, разработанный украинской командой. По словам руководителя проекта, беспилотник способен эвакуировать раненых с поля боя, доставлять боеприпасы, устанавливать минные заграждения, искать проходы по минных полям или минировать поля, подрывать объекты или вражескую технику, оставаясь невредимым.
Ранее, 13 ноября, сооснователь monobank и создатель беспилотника "Довбуш" Владимир Яценко сообщил, что разработал универсальный наземный дрон, который может закладывать или обезвреживать взрывчатку, помогая украинским воинам во время штурмов.