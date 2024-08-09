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Україна отримає допомогу від США на 125 мільйонів доларів: що входить в пакет

Військова допомога, військова допомога США, допомога США
Фото: U.S. Department of Defense | Ілюстративне фото

Захисники отримають нові засоби ППО та багатофункціональні РЛС. Також арсенал ЗСУ поповниться новими ракетами й боєприпасами.

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Білий дім оголосив про новий пакет допомоги для України. Про це відомо з пресрелізу Міністерства оборони США, опублікованого 9 серпня.

Нова допомога стала 63 траншем від адміністрації Джо Байдена. Орієнтовна її вартість становить 125 мільйонів доларів. Пакет включає засоби ППО, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.

Зокрема, Україна отримає:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", — додали в американському Міноборони.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall планує вже до кінця року поставити Україні першу БМП Lynx.

У NZZ повідомили, що Чехія стикнулася з неочікуваними проблемами у своїй ініціативі з постачання Україні боєприпасів. До ініціативи долучились 18 країн, які вклали у це понад 1,6 мільярда євро.