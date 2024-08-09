Україна отримає допомогу від США на 125 мільйонів доларів: що входить в пакет

Захисники отримають нові засоби ППО та багатофункціональні РЛС. Також арсенал ЗСУ поповниться новими ракетами й боєприпасами.

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Білий дім оголосив про новий пакет допомоги для України. Про це відомо з пресрелізу Міністерства оборони США, опублікованого 9 серпня.

Нова допомога стала 63 траншем від адміністрації Джо Байдена. Орієнтовна її вартість становить 125 мільйонів доларів. Пакет включає засоби ППО, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.

Зокрема, Україна отримає:

ракети Stinger;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", — додали в американському Міноборони.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall планує вже до кінця року поставити Україні першу БМП Lynx.

У NZZ повідомили, що Чехія стикнулася з неочікуваними проблемами у своїй ініціативі з постачання Україні боєприпасів. До ініціативи долучились 18 країн, які вклали у це понад 1,6 мільярда євро.