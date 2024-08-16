"Леопарды" и новые бронемашины: в Бундестаге ФРГ призвали предоставить Украине больше техники
Председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что необходимо увеличить поставки танков для ВСУ и начать передавать бронемашины Fuchs.
Успех ВСУ в Курской области побудил европейских партнеров к более решительным действиям. Так, председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в X/Twitter, что можно сделать для Украины больше, предоставив ей бронемашины Fuchs (нем., — лис), которые ранее не поставлялись и передать больше танков Leopard 2.
"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", — написал он.
Ранее Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.
Также Фабер отметил, что, "оказывая военную поддержку Украине, мы можем заложить основы для длительного мира в Европе".
Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, прокомментировал наступление ВСУ на Курскую область. Он заявил, что операция была спланирована "очень хорошо" и заявил, что понимает того, кто несмотря на риск решил начать эту операцию.