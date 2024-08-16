"Леопарды" и новые бронемашины: в Бундестаге ФРГ призвали предоставить Украине больше техники

Председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что необходимо увеличить поставки танков для ВСУ и начать передавать бронемашины Fuchs.

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Успех ВСУ в Курской области побудил европейских партнеров к более решительным действиям. Так, председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в X/Twitter, что можно сделать для Украины больше, предоставив ей бронемашины Fuchs (нем., — лис), которые ранее не поставлялись и передать больше танков Leopard 2.

"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше — тем более, что мы заказали 123 Leopard2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", — написал он.

Маркус Фабер о помощи Украине

Ранее Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Танк Leopard 2 Фото: Rheinmetall

Также Фабер отметил, что, "оказывая военную поддержку Украине, мы можем заложить основы для длительного мира в Европе".

Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, прокомментировал наступление ВСУ на Курскую область. Он заявил, что операция была спланирована "очень хорошо" и заявил, что понимает того, кто несмотря на риск решил начать эту операцию.