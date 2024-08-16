"Леопарди" та нові бронемашини: в Бундестазі ФРН закликали надати Україні більше техніки

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що необхідно збільшити постачання танків для ЗСУ та почати передавати бронемашини Fuchs.

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Успіх ЗСУ у Курській області спонукав європейських партнерів до більш рішучих дій. Так, голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав в X/Twitter, що можна зробити для України більше, надавши їй бронемашини Fuchs (нім., — лис), які раніше не постачались та передати більше танків Leopard 2.

"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим паче, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", — написав він.

Маркус Фабер про допомогу Україні

Раніше Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.

Танк Leopard 2 Фото: Rheinmetall

Також Фабер зауважив, що, "надаючи військову підтримку Україні, ми можемо закласти підвалини для тривалого миру в Європі".

Нагадаємо, німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, прокоментував наступ ЗСУ на Курську область. Він заявив, що операція була спланована "дуже добре" і заявив, що розуміє того, хто попри ризик вирішив почати цю операцію.