"Леопарди" та нові бронемашини: в Бундестазі ФРН закликали надати Україні більше техніки
Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що необхідно збільшити постачання танків для ЗСУ та почати передавати бронемашини Fuchs.
Успіх ЗСУ у Курській області спонукав європейських партнерів до більш рішучих дій. Так, голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав в X/Twitter, що можна зробити для України більше, надавши їй бронемашини Fuchs (нім., — лис), які раніше не постачались та передати більше танків Leopard 2.
"Наразі ми передали 5% наших Leopard 2 та 0% наших Fuchs. Ми можемо зробити більше — тим паче, що ми замовили 123 Leopard2 і ось-ось приймемо рішення про Fuchs. Наша допомога має вирішальне значення у боротьбі з загарбницькою війною Путіна", — написав він.
Раніше Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.
Також Фабер зауважив, що, "надаючи військову підтримку Україні, ми можемо закласти підвалини для тривалого миру в Європі".
Нагадаємо, німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, прокоментував наступ ЗСУ на Курську область. Він заявив, що операція була спланована "дуже добре" і заявив, що розуміє того, хто попри ризик вирішив почати цю операцію.