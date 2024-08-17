"Більше не фінансуються": Німеччина не надаватиме додаткових коштів Україні, — ЗМІ

У Міністерстві фінансів Німеччини зазначили, що раптового скорочення фінансової допомоги для України не відбудеться, адже вже затверджені пакети продовжуватимуть надходити, а в майбутньому Україна зможе отримувати гроші із заморожених активів російського центрального банку.

Related video

Через заходи жорсткої економії з боку канцелярії та Міністерства фінансів Німеччини додаткові заявки на військову допомогу Україні більше не будуть затверджуватись. Про це пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Відповідне прохання міністр фінансів Крістіан Лінднер передав у листі до міністра оборони Бориса Пісторіуса 5 серпня.

У листі Лінднер написав, що "нові заходи" слід вживати лише за умови "забезпечення фінансування" в бюджетних планах на цей і наступні роки.

Водночас Лінднер зазначив, що раптового скорочення коштів для України не відбудеться, адже, по-перше, вже схвалені пакети допомоги в більшості випадків продовжують постачатися. По-друге, гроші тепер надходитимуть не з федерального бюджету, а із заморожених активів російського центрального банку, яких союзники України конфіскували на суму близько 300 мільярдів доларів.

Лінднер очікує, що Україна використає ці гроші для "покриття значної частини своїх військових потреб".

Важливо

Більше грошей не буде. Чи вистачить Україні фінансів Заходу на пенсії та виплати

Журналісти зазначили, що заборона вже діє і ситуація для України найближчим часом може погіршитися, оскільки заплановану військову підтримку планують скоротити майже вдвічі наступного року.

"Нові замовлення для України не розміщуються, оскільки вони більше не фінансуються", — повідомив член опозиційного Християнсько-демократичного союзу Інґо Ґедехенс.

FAS відзначило, що ситуація на фронті наочно ілюструє наслідки постійної відсутності підтримки з боку Німеччини. Зокрема, деякі німецькі гармати на передовій мають так мало запчастин і боєприпасів, що можуть зробити лише три-чотири постріли на день, а окремі екземпляри гаубиці або основного бойового танка Leopard 1A5 неодноразово розбирають на запчастини, щоб підтримувати роботу інших.

За інформацією джерел видання, заборона на додаткове фінансування військової допомоги Україні призвела до "справжньої суперечки" у федеральному уряді. Канцелярія хоче призупинити фінансування, а Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і Міністерство економіки з цим не згодні.

Нагадаємо, 16 серпня голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер закликав надати Україні більше військової техніки.

9 серпня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги для України на суму у 125 мільйонів доларів.