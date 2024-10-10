Наступ РФ закінчиться в наступні місяці: в ISW розкрили стратегію Путіна

За словами аналітиків, очільник Кремля Володимир Путін і його військові командири дотримуються стратегії, яка спрямована на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили і матеріальних засобів.

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ЗС РФ вичерпали багато з тих резервів, які накопичили для наступальної кампанії у 2024 році. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 9 жовтня йдеться про те, що російська наступальна операція, ймовірно, завершиться в найближчі місяці.

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За словами експертів, російське військове командування націлене на посилення механізованої наступальної активності. Вони вважають, що вона має дозволити ЗС РФ просуватися відкритими полями і закріплюватися в найближчих населених пунктах на лінії фронту. Крім того, окупанти можуть використати ці населені пункти як плацдарм для подальшого просування і захоплення Курахового на заході Донецької області або Покровська.

При цьому, як вважають в ISW, осінні погодні умови також, ймовірно, обмежать маневри російської піхоти. Так, погода може призвести до того, що багато вітрозахисних смуг, що складаються з листяних дерев, втратять більшу частину свого листя. Через це росіянам буде складніше маскуватися.

У звіті йдеться, що ЗС РФ, найімовірніше, не припинять спроб наступати після осіннього бездоріжжя, хоча ефективність буде знижена.

При цьому, як вважають аналітики, очільник Кремля Володимир Путін і його військові командири дотримуються стратегії, яка спрямована на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів. Для цього окупанти підтримують постійний тиск, наступаючи на українські війська по всій лінії фронту.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ брешуть про нову "перемогу" на фронті і втратили колону техніки. На Запорізькому напрямку ворог спробував зайняти Кам'янське, але окупантів "розібрали на запчастини". На Покровському напрямку росіяни були вибиті на нижчі позиції і пробираються до траси.