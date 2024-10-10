Спробують оточити: як окупанти планують захопити Покровськ, — ЗСУ (відео)

За словами головного сержанта Єгора Фірсова, завдання Сил оборони зараз полягає в тому, щоб завдати ЗС РФ величезних втрат на Покровському напрямку.

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У жовтні російські окупанти можуть відновити наступальні дії в напрямку Покровська Донецької області. Про це розповів головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов в ефірі "Еспресо".

За його словами, Покровську буде дуже важко. Українцям не можна розслаблятися в жодному разі.

"Зараз ми спостерігаємо, що противник продовжує концентруватися трохи нижче Покровська. Зокрема, Селидове, Вугледар і Курахове. Там вони хочуть розгортати активні бойові дії. Тому так сталося, що бойові дії на Покровському напрямку трохи вщухли. Утім, я вважаю, що наприкінці жовтня, на початку листопада, ворог повернеться безпосередньо в Покровськ", — заявив він.

Фірсов заявив, що росіяни не застосовуватимуть лобові атаки, а спробують обійти місто, щоб оточити його.

За його словами, завдання Сил оборони зараз полягає в тому, щоб завдати ЗС РФ величезних втрат на Покровському напрямку. Так, хоча Бахмут росіяни і змогли захопити, у боях за цей населений пункт було практично повністю знищено ПВК "Вагнер". Це призвело до внутрішньополітичних проблем у РФ.

"Під Авдіївкою було знищено від 12 тис. особового складу армії РФ. Відповідно таке ж завдання стоїть і зараз перед нашими підрозділами", — сказав військовий.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ брешуть про нову "перемогу" на фронті і втратили колону техніки. На Запорізькому напрямку ворог спробував зайняти Кам'янське, але окупантів "розібрали на запчастини". На Покровському напрямку росіяни були вибиті на нижчі позиції і пробираються до траси.